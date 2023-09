Evian-Les-Bains -Tor

Gegen die Ukraine fing Neuer zwei Flanken und wehrte drei Schüsse ab, schwierig war keine dieser Aktionen. Dennoch war der Auftakt sein bisher ereignisreichstes Spiel. Die Polen versuchten zwar neun Torschüsse, wurden aber jeweils geblockt oder verfehlten. Keinmal musste Neuer eingreifen. Und der Flachschuss vom Nordiren Jamie Ward ging zwar in die Statistik ein. Doch eine Prüfung für Neuer war das nicht.



Starker Rückhalt seiner Mannschaft: Torhüter Manuel Neuer, hier im Zweikampf mit seinem Bayern-Mannschaftskollegen Robert Lewandowski im EM-Spiel gegen Polen. dpa

Aber was ist schon eine Prüfung für den Münchner? Neuer ist schließlich der beste Torhüter der Welt. Damit lebt er besser als seine Stellvertreter: Bernd Leno und Marc-André ter Stegen sind jeweils 24 Jahre alt, was bedeutet: Sollte Neuer noch bis zur WM 2022 weitermachen, wären beide 30 – als Kronprinzen dürfen sie sich nicht unbedingt fühlen.

Abwehr

Interessant an Jérôme Boateng ist ja, dass er immer noch wächst. Ein Berg von einem Mann ist er mittlerweile und scheint jeden Tag unüberwindbarer. In den vergangenen Tagen haben sich die Aussagen gemehrt, bei Boateng könnte es sich um den besten Innenverteidiger der Welt handeln. Gegen die Ukraine hatte er eine der spektakulärsten Abwehraktionen des bisherigen Turniers, als er eine Flanke mit dem Oberkörper abfing und sich dann rückwärts ins Tor stürzte, um den Ball zu klären.



Jerome Boateng verhinderte mit einer spektakulären Rettungsaktion sein Eigentor - und den Ausgleich. dpa

Mats Hummels meldete sich kurz darauf gesund, kehrte zurück an Boatengs Seite und gilt nun als „einer der besten Verteidiger der Welt“. Links spielt Jonas Hector spektakulär unauffällig und unterscheidet sich insgesamt sehr von seinem Chef Boateng. Hector zum Beispiel trägt seine Brille, um besser zu sehen. Boateng trägt seine Brille, um besser auszusehen. Und Joshua Kimmich ist der beste deutsche Rechtsverteidiger seit Philipp Lahm. Null Gegentore in drei Vorrundenspielen sind eine Bilanz, die nicht besser geht.

Mittelfeld

Toni Kroos ist derzeit womöglich der einflussreichste Mittelfeldspieler, ja wirklich: der Welt. Er diktiert das Spiel seiner eigenen Mannschaft und das des Gegners gleich mit. Fast alles auf dem Platz hängt davon ab, wonach Kroos gerade der Sinn steht. Und schließt Kroos die Augen, sind alle Leute weg und die Welt bleibt stehen. An Kroos‘ Seite hat zuletzt Sami Khedira spielen dürfen. Gegen die Ukraine gelangen ihm mehrere seiner Läufe in die Spitze, die der Gegner regelmäßig unterschätzt: Wenn Khedira losläuft, hat er etwas von einer alten Dampflok, die sich ächzend in Bewegung setzt.



Toni Kroos (r., im Zweikampf mit Grzegorz Krychowiak im Spiel gegen Polen) ist einer der Leistungsträger der deutschen Mannschaft bei dieser EM. AFP

Irgendwann fragen sich die Gegenspieler dann, wann sie zuletzt eine Dampflok gestoppt haben, die sich ächzend in Bewegung setzte. Und denken: Das wird jetzt schwierig. Bastian Schweinsteiger hat andere Qualitäten als Khedira, außerdem ist er der Kapitän. Könnte gegen die Slowakei für Khedira spielen und in den ganz großen Partien sogar mit Kroos und Khedira gemeinsam, um zum Beispiel den Spaniern das Mittelfeld zu verstellen.

Angriff

Die Offensive hat bei dieser EM erst ein Tor erzielt. Julian Draxler hat fast nichts gezeigt, Mario Götze unterliefen viele viel zu leichte Ballverluste. Thomas Müller trifft bislang nur Latte und Pfosten. Da war es gut, dass Joachim Löw einen richtigen Mittelstürmer dabei hat, den faszinierenden Mario Gomez, der gegen Nordirland den Job erledigte und ganz nebenbei Mesut Özil zu einem Anspielpartner verhalf.



Mario Gomez freut sich nach seinem Treffer gegen Nordirland. dpa

Zur deutschen Offensive gehört noch André Schürrle, der immer eingewechselt wird und dann nichts bewegt, während Leroy Sané draußen bleibt und in der öffentlichen Wahrnehmung immer besser wird. Der schnellste Spieler wenn nicht der Welt, aber mindestens aber im deutschen Kader, gilt allerdings im Trainerstab als einer, der Raum braucht.

Die Ersatzspieler

Man kann es nicht oft genug sagen: Lukas Podolski ist kein Maskottchen. Menschen sind nie Maskottchen. Dennoch hat er bislang nicht gespielt bei dieser EM, sondern (s.o.) immer wieder Schürrle. Außer Podolski sind bislang sechs weitere Spieler ohne Einsatz, darunter (s.o.) die Ersatztorhüter, deren Situation sich nur ändern wird, wenn die Welt untergeht. Julian Weigl wäre ein guter Kandidat für eine Einwechslung gegen Nordirland gewesen, um Toni Kroos etwas zu schonen. Doch die deutsche Offensive bekam es (s.o.) nicht hin, das Spiel zu entscheiden.



Hat bisher nicht die erhofften Einsätze bekommen: Leroy Sané vor dem Spiel gegen die Ukraine. AFP

Weil Benedikt Höwedes erster Ersatzmann in der Innenverteidigung ist, stehen die Chancen für Jonathan Tah nicht gut. Leroy Sané wird wohl (s.o.) in der 86. Minute des Endspiels per Ein-Mann-Hochgeschwindigkeitskonter das 2:0 erzielen. Und vielleicht findet Lukas Podolski ja auch noch eine Nische. Seine Konkurrenz auf dem linken Flügel ist nicht gerade formstark.

Der Trainerstab

Joachim Löw ist immer noch sehr entspannt. Setzte sich am Samstag nach dem 0:0 gegen Polen aus freien Stücken in die Pressekonferenz und hielt eine lange Rede zur Lage der Nationalmannschaft. Hat neuerdings zwei Assistenten: Thomas Schneider und Marcus Sorg. Das ist gut, denn der Fußball wird täglich komplizierter. Es gibt polyvalente Spieler, multidirektional trainierende Spieler. Und seit dieser Woche sind gute Fußballer zusätzlich „vororientiert“ und haben „bindende Funktion“.



Das Trainerteam Sorg, Schneider und Löw (v.l.n.r.) bespricht sich vor dem Gruppenspiel gegen Polen. dpa

Schneider ist außerdem dafür da, auf taktische Fragen jeweils zu antworten, dass die Sachverhalte zu komplex sind, um sie zu erklären. Als der Bundestrainer neulich zugab, den EM-Modus nicht ganz zu verstehen, konnte er heiter sagen: „Aber dafür habe ich ja meine Trainer.“ Der Plural gibt der Angelegenheit Größe als zu sagen: „Dafür habe ich den Hansi.“ Wer etwas auf sich hält, verständigt ja auch grundsätzlich „seine Anwälte“, nicht bloß einen.

Die Sicherheit

Die Sicherheit ist gefährdet, das merkt man an den unterschiedlichen Maßnahmen, die bei dieser EM zu ihrem Schutz getroffen werden. So kann es passieren, dass man sich beim Zurücksetzen mit dem Auto erschreckt, weil hinter einem plötzlich ein Soldat in Fleckentarn im Gebüsch steht, den man erst sieht, wenn er sich bewegt. Am Pressezentrum des DFB werden Taschen durchsucht und Reporter nach Metall gescannt. Sehr oft muss man seinen Kofferraum öffnen.



Französische Polizisten überprüfen deutsche und nordirische Fans vor dem Gruppenspiel in Paris. AFP

Im Prinzenpark-Stadion von Paris war die Sicherheit offenbar derart gefährdet, dass man am Medieneingang durch eine Schleuse wie am Flughafen musste. Und zehn Meter weiter gleich durch noch eine. Aber sicher ist nunmal sicher, daher ist die Sicherheitslage bislang gut.

Die Unterkunft

Beim DFB haben sie vor der EM mehrfach betont, dass es sich beim Hotel Ermitage im Hang über dem Genfer See um keine Luxusherberge handele. Es gebe zwar einen luxuriös aufgemachten Teil der Anlage, in dem sogar schon einmal der FSV Mainz 05 während eines Trainingslagers gewohnt habe. Die Nationalmannschaft wohne aber im anderen Trakt.



Eine seltsam zur Schau getragene Bescheidenheit ist das, zumal eigentlich guter Brauch und landläufig akzeptiert ist, dass Nationalspieler ausschließlich im besten Haus am Platz absteigen. Offenbar versucht man nachträglich aus der Not, in einem doch eher durchschnittlichen Haus gelandet zu sein, eine Tugend zu machen. Wie luxuriös oder auch nicht das Ermitage aber auch sein mag: Es liegt weit weg vom Flughafen.



Hoch über den Genfer See thront die Herberge der deutschen Nationalmannschaft. dpa-tmn

Dass man nicht darauf achtete, dass nach der Turnierordnung Flüge innerhalb des EM-Gastgeberlandes Frankreich stattzufinden haben und das 45 Kilometer entfernte Genf ja nun doch sehr zur Schweiz gehört, ändert nichts daran, dass die Lage des Quartiers im hintersten Eck Frankreichs keine gute ist. Denn auch die Fahrt zum Flughafen von Genf hätte jeweils rund anderthalb Stunden Quälerei von einem Kreisverkehr zum nächsten bedeutet.

