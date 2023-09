Berlin -Die Empörung bei Jens Hilgenberg ist groß. Statt die Belastung von Menschen und Umwelt mit Stickoxiden zu reduzieren, wolle Volkswagen mit seiner sogenannten Umweltprämie „möglichst viele und große Autos verkaufen“, sagte der Verkehrsexperte des BUND dieser Zeitung.

Der Wolfsburger Konzern hat am Dienstag die Konditionen für die beim Dieselgipfel versprochen Vergünstigungen beim Umtausch alter Diesel-Pkw gegen moderne Autos mit verbesserter Abgasreinigung vorgelegt. Der VW-Konzern offeriert Preisnachlässe von bis zu 10.000 Euro. Das Angebot richtet sich an alle Fahrer eines beliebigen Diesel-Fahrzeugs der Abgasnormen Euro 1 bis Euro 4, die einen Euro 6-Neuwagen von VW oder der Ingolstädter Tochter Audi kaufen.

Der VW Touareg kommt nicht gut weg

So werden 10.000 Euro Ermäßigung für einen Pseudogeländewagen des Typs VW Touareg geboten. Hilgenberg hält dies für „besonders perfide“, da dieses Modell aktuell einzig mit einem 3,0-Liter-Diesel-Motor angeboten werde. Es handele sich um jenes Aggregat, das schon mehrfach negativ auffällig geworden war – etwa bei Nachprüfungen der Abgaswerte in den USA. Auch im Bericht der Untersuchungskommission „Volkswagen“, die vom Verkehrsministerium eingesetzt wurde, kommt der Sechs-Zylinder-Motor nicht gut weg. Die Kommission hatte die Stickoxidwerte im Normalbetrieb nachgemessen. Die Maschine kommt überdies in einer ähnlichen Variante beim Porsche Cayenne zum Einsatz, Verkehrsministers Alexander Dobrindt (CSU) hat diese Fahrzeuge unmittelbar vor dem Dieselgipfel mit einem Verkaufsverbot belegt, weil eine illegale Abschaltvorrichtung eingesetzt wird, die die Abgasreinigung im Normalbetrieb herunterfährt.



Nur bei Tests auf Prüfständen werden die Abgase vorschriftsmäßig gereinigt. Für Beobachter drängt sich der Verdacht auf, dass Volkswagen hier ein Fahrzeug schnell noch loswerden will, für das womöglich demnächst ein weiteres Verkaufsverbot ausgesprochen werden könnte. Die schweren Diesel-SUV sind derzeit ohnehin schon extrem schwer verkäuflich. Die Kunden machen einen großen Bogen um die Selbstzünder, da die Gefahr besteht, dass sie von Fahrverboten für Innenstädte betroffen sein könnten. Im Juli ist der Marktanteil der Diesel bei den Neuzulassungen auf 40,5 Prozent gefallen, im Vorjahresmonat waren es noch etwas mehr als 47 Prozent gewesen.



5000 Euro Rabatt auf einen neuen VW Golf

Die Rabatte bei VW starten bei 2000 Euro beim Neukauf eines Up – bei gleichzeitiger Verschrottung eines alten Diesel-Fahrzeugs jeder Marke mit Abgasnorm Euro 4 oder älter. Wer sich neuen einen Golf zulegt, bekommt 5000 Euro vom Listenpreis erlassen. Die Spitze bilden die 10000 Euro für den Touareg. Hinzu kommen sogenannte Zukunftsprämien: 1000 Euro für Erdgas-Autos, 1785 Euro für Hybrid-Pkw und 2380 Euro für reine Elektromobile, sofern diese Antriebsvarianten für das jeweilige Modell angeboten werden. Dieselben Konditionen gelten für die entsprechenden Modelle der Konzernschwester Audi. Ähnliche, aber teils deutlich niedrigere Rabatte und Zuschüsse hatten zuvor bereits Ford, BMW und Toyota angekündigt.

Mit der Verschrottungsaktion wollen Volkswagen und die anderen Autohersteller auch verhindern, dass der Verkaufswert gebrauchter Diesel in den Keller rauscht. „Damit entlasten wir den Markt“, sagte Deutschland-Vertriebs- und Marketingchef Thomas Zahn in einer Telefonkonferenz am Dienstag. Mit der Prämie nehme man Fahrzeuge aus dem Gebrauchtwagenmarkt, das hebe tendenziell die Preise. Das ist nach den Worten des VW-Managers ein Ziel der Aktion. Nicht nur für Dieselfahrer, auch für die Bilanzen der Autobauer ist die Entwicklung der Restwerte wichtig. Denn wegen vieler Leasingverträge entsteht den Unternehmen ein Risiko, wenn der Verkaufswert von Gebrauchtwagen sinkt - sie sind de facto Eigentümer der geleasten Autos.

Dient die Prämie der Dieselabsatzförderung?

Autoprofessor Ferdinand Dudenhöffer sprach von einer neuen Rabattwelle, die durch Dieselgate ausgelöst werde. Die Abwrackprämien entlasteten den Autohandel. Derzeit würden kaum noch Diesel-Pkw als Gebrauchtwagen in Zahlung genommen.

Oliver Krischer, Vize-Chef der Grünen-Bundestagsfraktion, betonte, die Abwrackprämie von VW diene „wohl eher der Dieselabsatzförderung als dem Umweltschutz“. Wenn VW wirklich etwas für saubere Luft in Städten tun wolle, müsse der Autobauer eine kostenlose Hardware-Nachrüstung für Autos anbieten, die unter die Abgasnormen Euro 5 und Euro 6 fallen, aber nur über eine einfache Abgasreinigung verfügen.