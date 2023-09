Indio -Guns N'Roses-Frontmann Axl Rose springt bei den Hardrock-Veteranen AC/DC als Leadsänger ein. Die australische Band kündigte am Samstag an, Rose werde beim europäischen Teil ihrer vor einem Monat unterbrochenen Tournee mit auf der Bühne stehen. Geplant sind zwölf Konzerte in Europa, das erste findet am 7. Mai in Lissabon statt.

Sänger Brian Johnson darf nicht mehr auftreten

AC/DC hatte im März ihre Nordamerika-Tournee abgebrochen und erklärt, ihrem Sänger Brian Johnson drohe dauerhafte Taubheit, wenn er weiter mit der Band auftrete. In ihrer Mitteilung vom Samstag ließ die Band offen, ob Axl Rose auf Dauer bleiben solle. Rose trat derweil am Samstag erstmals wieder mit seiner wiedervereinten Band Guns N'Roses auf. Beim Konzert beim Coachella-Festival in Kalifornien musste der für seine wilden Bühnenshows bekannte Sänger allerdings wegen einer Beinverletzung auf einem Stuhl sitzen. Es war der erste gemeinsame Auftritt mit Guns N'Roses-Gitarrist Slash seit 1993.

Axl Rose und Brian Johnson in der Bildkombo. dpa

Die Band hatte ihren Durchbruch 1987 mit ihrem ersten Album „Appetite for Destruction“ gefeiert. Die Platte mit Hits wie „Welcome to the Jungle“ und „Paradise City“ verkaufte sich allein in den USA 18 Millionen Mal. Gitarrist Slash verließ die Band Mitte der 90er Jahre im Streit, auch andere Gründungsmitglieder stiegen aus. 2008 erschien nach jahrelangen Verzögerungen das bislang letzte Guns-N'-Roses-Album „Chinese Democracy“. (afp)