Weil viele Wohnwagen und Wohnmobile zur sommerlichen Reisezeit überladen sind, verstärkt die Polizei deutschlandweit die Kontrollen. Denn wenn Reisegefährte zu Schwergewichten werden, steigt das Unfallrisiko. Die Polizei will gegensteuern, unter anderem mit Aktionen an den Reiserouten. Es ist die richtige Zeit dafür: Mit Baden-Württemberg und Bayern starten jetzt die letzten beiden Bundesländer in die Schulferien.