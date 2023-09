Berlin -Wer kennt es nicht? Riesige Werbebanner, die sich über einen Artikel ziehen, den man gerade lesen möchte, animierte bunte Anzeigen, die plötzlich aufploppen und die die Sichtbarkeit der aufgerufenen Seite einschränken. Manchmal findet man noch nicht einmal das Häkchen, um die Reklame wegzuklicken. Wer das alles gar nicht möchte, installiert auf seinem Rechner sogenannte Adblocker - Programme, die die Werbung unterdrücken. Was den Nutzern das Surfen im Netz angenehmer gestaltet, ist für viele Seitenbetreiber geschäftsschädigend. Denn Unternehmen machen hiermit Umsatz – und durch die Werbeblocker Millionenverluste. Auch für die Medienbranche bedeuten Werbeblocker erhebliche finanzielle Einbußen. Dagegen hatte das Medienunternehmen Axel Springer geklagt. Es hält Werbeblocker für wettbewerbswidrig.

Adblocker verstoßen nicht gegen das Gesetz

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat am Donnerstagnachmittag jedoch entschieden, dass das Angebot eines Werbeblockers nicht gegen das Gesetz verstößt. „Dabei hat eine ausschlaggebende Rolle gespielt, dass der Kläger in der Lage ist, sich gegen Werbeblocker zu wehren“, sagte der Vorsitzende Richter. Man könne entsprechende Nutzer aussperren. Axel Springer kündigte eine Verfassungsbeschwerde wegen Eingriffs in das Grundrecht auf Pressefreiheit ein.

Konkret ging es in dem Fall um das Computerprogramm Adblock Plus des Kölner Unternehmens Eyeo, das man kostenlos im Internet herunterladen und installieren kann. Wird die Werbung von den Filterregeln des Programms erfasst, dann landet die Werbung auf einer „Blacklist“ – wird den Nutzern der Seite also nicht mehr angezeigt. Er surft also werbefrei durchs Netz.

Das Angebot des Programms wirke nicht unmittelbar auf die angebotenen Dienstleistungen ein, so die Erklärung der Richter. Dies sei eine „autonome Entscheidung“ des jeweiligen Internetnutzers. Eine Marktbehinderung liege nicht vor, da Werbeblocker nicht das Geschäftsmodell zur Bereitstellung kostenloser Inhalte im Netz zerstöre.

Unternehmen müssen sich freikaufen

Adblock Plus bietet den Unternehmen an, die Werbung teilweise freizuschalten, wenn es sich um „akzeptable Werbung“ handelt. Größere Unternehmen müssen aber dafür zahlen, dass ihre Werbung sichtbar wird – sich quasi freikaufen. Diese Reklame landet dann auf einer sogenannten „Whitelist“ für akzeptable Werbung. Standardmäßig ist das Programm so eingestellt, dass es diese unaufdringliche Reklame freigibt. Dennoch kann der Nutzer auch hier widersprechen, so dass er gar keine Werbung mehr angezeigt bekommt.

Auch das Handelsblatt und Zeitonline hatten in vorigen Gerichtsprozessen gegen Adblock Plus verloren, genau wie RTL und ProSiebenSa.t1. Das Oberlandesgericht (OLG) Köln untersagte Eyeo jedoch das von ihr betriebene Whitelist-Modell, nicht aber das ganze Modell, Reklame zu unterdrücken – ein Teilerfolg also für beide Seiten.

Die Anwälte des Medienunternehmens argumentieren, dass nur wenige journalistische Angebote im Internet Geld über Bezahlschranken einnehmen könnten und Werbung daher existenziell sei. Das „Freikaufen“, damit Werbung auf der Whitelist lande, nennen sie einen „erpresserischen Vorgang“.

Adblocker auf 615 Millionen Geräten

Insgesamt sind nach dem jüngsten Adblock-Report 2017 weltweit auf 615 Millionen Geräten Werbeblocker installiert. Damit stieg die Nutzung um 30 Prozent zum Vorjahr. In Deutschland nutzen danach rund 29 Prozent einen Werbeblocker auf ihren Desktop-Geräten. Eine Umfrage aus dem Jahr 2015 ergab, dass 72 Prozent der Nutzer die Werbung abschalten, weil sie ablenkt und stört.

Der Grund, warum die Verlage so vehement gegen die Werbeblocker angehen, liegt auf der Hand: Nach einer Umfrage des Reuters Institut for Study of Journalism zahlten im Jahr 2016 nur acht Prozent der Internetnutzer in den vergangenen zwölf Monaten für Onlinenachrichten Geld.

Mit den Werbeblockern können aber auch Kriminelle inzwischen Geld machen. Am Donnerstag wurde bekannt, dass rund 20 Millionen Menschen, die den Webbrowser Chrome nutzen, eine als Werbeblocker getarnte Schadsoftware heruntergeladen und installiert haben. Über die Malware könnten sie ausspioniert worden sein. Inzwischen ist die App aus dem App-Store von Google gelöscht worden. (mit dpa)