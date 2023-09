Dresden -Nach schlimmer kommt: noch schlimmer. Seit Tagen überziehen sich die Führungsfiguren der Dresdner Wutmenschenbewegung Pegida im Internet mit wüsten Beschimpfungen. Im Zentrum stehen die beiden Frontleute der selbsternannten Patriotischen Europäer: Lutz Bachmann, 43, mehrfach verurteilter Kleinkrimineller und Mitgründer sowie Tatjana Festerling, 51, ehemals AfD-Politikerin in Hamburg und bislang Pegidas Fachfrau für grobe Reden.

Gegenseitig prügeln sie im Netz aufeinander ein und bezichtigen sich gegenseitig der Lüge. Ausgangspunkt der Streitereien ist ein Redeverbot, das Bachmann seiner ehemaligen Mitstreiterin im April erteilt haben soll, weil sie ihm ihr Redemanuskript nicht zur Genehmigung habe vorlegen wollen. Danach kam es zum Krach und zum Rauswurf Festerlings als „Pegida-Schädling“.

Ärger um die AfD

Nun gehen beide hemmungslos aufeinander los. „Politisch nicht sonderlich begabt“, urteilt der Dresdner Politikwissenschaftler Werner J. Patzelt über die Führungsriege der angeblich besorgten Mitbürger. Man behimpft sich in einer Weise, in der es bislang nur gegen Angela Merkel, Heiko Maas oder andere „Volksverräter“ ging. Man unterstellt sich gegenseitig, womöglich auf der Lohnliste des Verfassungsschutzes zu stehen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Krach gibt es wegen der AfD. Die einen sympathisieren, die anderen nicht. Bachmann soll hinter dem Rücken der anderen Kontakt mit dem Thüringer AfD-Politiker Björn Höcke aufgenommen haben, was als „Anbiedern bei Parteien“ gilt. Der kürzlich wegen Volksverhetzung zu 9600 Euro Strafe verurteilte Bachmann habe sich Höcke angenähert, um im Interesse des Rechtsaußenflügels der AfD die Bundesvorsitzende Frauke Petry zu stürzen, die immer Distanz hielt zu den angeblichen Abendlandrettern aus der sächsischen Landeshauptstadt. Man müsse sich fragen, so Festerling in einer die „sieben Lügen“ Bachmanns beantwortenden Erklärung auf Facebook, „ob es im Sinne der Pegida-Spaziergänger ist, die zum größten Teil AfD-Wähler sind, ihre Bürgerbewegung als Königinnenmörderin zu instrumentalisieren“.

Zweites Streitthema: Geld

Richtig interessant dürfte ein weiteres Streitthema werden: Geld. Es geht um die Frage, was aus all den Spenden geworden ist, die der Förderverein von seinen Anhängern bekommen hat. „Pegida nimmt viele Spendengelder ein“, schreibt Festerling. Sie wirft dem siebenköpfigen Verein „laxen Umgang“ mit dem Geld vor. Es gebe keine ordentliche Verwaltung der Fördermitgliedschaften. Eine Kiste mit etwa 400 Anträgen sei „verschwunden“ und das Organisationsteam schaffe es nicht, „die Finanzen sauber zu führen“. Eine Bemerkung, für die sie das Organisationsteam nun angeblich anzeigen will.

In Dresden glaubt mittlerweile kaum einer, dass Pegida, im Herbst 2014 gegründet und seit Monaten mit weniger Zulauf, diesen Streit in alter Stärke überstehen wird. Die Frage ist, wer die übrig bleibenden Wutbürger einsammeln wird, die sich montags manchmal zu Tausenden in der Innenstadt zum Schimpfen trafen. Angeblich gibt es Bestrebungen in der AfD, genau das zu tun und wie Höcke es in Thüringen gelang, das reichlich vorhandene rechte Protestpotenzial aus Dresden und Ostsachsen aufzusaugen.

Unter etlichen Pegida-Anhängern herrschen erst einmal Ratlosigkeit und Erstaunen darüber, dass die eigenen Idole auch nicht so gute Menschen sind wie immer gedacht. „Nur noch Kindergarten“, schrieb ein enttäuschter Anhänger im Netz.