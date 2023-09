Iserlohn -Die AfD-Fraktion in Iserlohn im Sauerland hat sich aufgelöst und ist in eine sogenannte Blaue Fraktion übergegangen. Das bestätigte am Mittwoch Fraktionssprecher Alexander Langguth in Iserlohn.

Dem „Iserlohner Kreisanzeiger“ (IKZ) hatte er zuvor gesagt, die „Blaue Fraktion“ sei die erste bundesweit. Sie orientiert sich an der von Frauke Petry (ehemals AfD) gegründeten „Blauen Partei“. Die neue Fraktion habe den Wechsel am Dienstag in einer Ratssitzung mitgeteilt, bestätigte eine Stadtsprecherin.

In der „Blauen Fraktion“ sitzen landesweit bekannte Gesichter. Mit Langguth und Frank Neppe hatten kürzlich zwei Landtagsabgeordnete der AfD den Rücken gekehrt. Im Iserlohn saßen seit der Kommunalwahl 2014 drei AfD-Mitglieder im Rat. Die Partei hatte in der 93 000-Einwohner-Stadt 6,11 Prozent der Stimmen geholt. (dpa)