Dresden -Fast drei Jahre danach ist in Sachsen ein bizarrer Streit darüber zu Ende gegangen, ob die Landtagswahl 2014 wiederholt werden muss oder nicht, bevor die nächste 2019 ansteht. Sie muss es nicht, befand nun der parlamentarische Wahlprüfungsauschuss in Dresden und wies damit Einsprüche des AfD-Politikers Arvid Samtleben zurück, der sich mit seiner Partei verkracht hatte.

Der Mann aus Ostsachsen, ein innerparteilicher Gegner der Bundes- und Landesvorsitzenden Frauke Petry, hatte sich 2014 von der Parteispitze ausgebootet gefühlt. Die AfD hatte den früheren Bautzener Kreisverbandschef zwei Monate vor der Wahl von der Wahlliste gestrichen. Wäre das nicht passiert, säße Samtleben nach den guten Ergebnissen für die AfD heute im Landtag.

Prüfung der Vorwürfe dauerte lange

Er wurde jedoch auf Empfehlung der Parteispitze von der Liste gestrichen. Samtleben erklärte es damit, er sei ein Opfer von Intrigen innerhalb der AfD. Außerdem habe er im Gegenzug für den Listenplatz der Partei kein Darlehen gewährt. Die AfD teilte mit, man habe den Mann wegen mangelnder Aktivität gestrichen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die Prüfung der Vorwürfe hatte extrem lange gedauert, was jedoch nicht daran lag, dass der Ausschuss herumtrödelte. „Die zu bewertenden Wahleinsprüche waren sehr komplex", befand der Vorsitzende Marko Schiemann (CDU). Grund für das lange Verfahren, „einmalig in der sächsischen Geschichte“, sei auch die „Kooperationsunwilligkeit" von AfD-Politikern gewesen.

Der Ausschuss widersprach im Ergebnis Samtlebens Behauptung, er sei wegen eines von ihm verweigerten Wahlkampfdarlehens von der Liste geflogen sei. Mehrere andere Listenkandidaten hatten das Darlehen auch verweigert. Im AfD-Landesvorstand herrsche ein „eigentümliches Demokratieverständnis", wenn ein Streichungs-Beschluss gegen den Parteitag gefasst werde, der die Landesliste vorher festgelegt habe, fand Klaus Bartl, Linke. „Ein undemokratischer Vorgang, aber das darf man", wunderte er sich.

Samtleben will vor Verfassungsgericht klagen

Nun muss noch der Sächsische Landtag vor der Sommerpause über den Fall entscheiden. Er dürfte aber der Ausschussempfehlung folgen. AfD-Mann Samtleben will für den Fall der Fälle vor dem Verfassungsgerichtshof in Leipzig klagen. In Dresden geht man aber nicht davon aus, dass die Richter eine Wahl-Wiederholung anordnen werden.

Für Frauke Petry ist die leidige Angelegenheit damit aber noch nicht erledigt. Gegen sie ermittelt die Dresdner Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts, im Prüfungsausschuss als Zeugin im November 2015 einen Meineid geleistet zu haben.

Verfassungsschützer sollen sich besorgt über Teile der AfD geäußert haben

Nach einem Bericht des Spiegel haben sich Verfassungsschützer aus fünf Bundesländern besorgt über Teile der AfD geäußert. Danach seien besonders Vertreter der „Patriotischen Plattform“, durch „rechtsextreme Positionen“aufgefallen, ähnlich jenen der „Identitären Bewegung“, die bereits vom Verfassungsschutz beobachtet wird.

Der Sprecher der Plattform, Hans-Thomas Tillschneider, sagte laut Spiegel, man werde sich nicht „zu einem anderen politischen Kurs zwingen lassen. Der CDU-Rechtspolitiker Patrick Sensburg hält die Beobachtung der AfD für „völlig berechtigt“: „Wer mit Reichsbürgern, Identitären oder Holocaustleugnern sympathisiert oder sie sogar in den eigenen Reihen hat, muss überwacht werden." Ein solcher Schritt gegen die AfD sei „Teil unserer wehrhaften Demokratie“.