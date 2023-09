Köln -Nachdem bekanntwurde, dass der Bundesparteitag der AfD im kommenden April im Maritim Hotel stattfindet, tobt auf der Facebook-Seite der Herberge ein veritabler Shitstorm. „Inakzeptabel, dass sie dieser rechtspopulistischen Partei eine Bühne zur Verfügung stellen“, schreibt ein User, was noch zu den harmloseren der etlichen kritischen Kommentaren gehört. „Ihr unterstützt den CSD, gebt euch tolerant und weltoffen und gestattet dann der AfD, die gerade in den letzten 2 Tagen deutlichst ihr wahres hetzerisches Gesicht gezeigt hat, bei Euch ihren Bundesparteitag abzuhalten?“, heißt es in einem weiteren Post. „Die Kölner Karnevals-Vereine sollten es sich sehr überlegen, in diesem Hotel Veranstaltungen durchzuführen“, wird in einem anderen Eintrag gedroht. Einige kündigen an, dass Maritim künftig zu meiden, in einer Reihe von Einträgen wird zum Boykott der Herberge aufgerufen. Zudem werfen verschiede User dem Hotel vor, besonders kritische Posts gelöscht zu haben.

Auch das „Kölner Bündnis gegen Rechts“ kritisiert die Hotelkette als „Stammsitz der AfD“, da schon in Maritim-Häusern in Berlin, Stuttgart, Gelsenkirchen und weiteren Standorten Veranstaltungen der Partei stattfanden. Angesichts der „menschenverachtenden Politik der AfD“ fordert das Bündnis gegen Rechts von dem Hotel, die Zusage zur Ausrichtung des Parteitags „zu überdenken“

Die Hotelkette indes hält an dem Parteitag fest. In den deutschlandweit 34 Häusern seien regelmäßig Veranstaltungen von Verbänden und Parteien, teilt Gerd Prochaska, Geschäftsführer der Maritim Hotelgesellschaft, auf Anfrage mit. Es sei „nicht unsere Aufgabe, die inhaltliche Ausrichtung dieser Interessensvertretungen zu bewerten oder sie als unsere Kunden auszuschließen, wenn sie zur demokratisch legitimierten Parteienlandschaft in Deutschland zählen“.

Unterdessen haben verschiedene Bündnisse Demonstrationen gegen den Parteitag und „Massenblockaden“ vor dem Hotel angekündigt. Polizeipräsident Jürgen Mathies rechnet mit einem Großeinsatz. (og)