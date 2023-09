Köln -Was sich auf dem AfD-Parteitag in Köln zugetragen hat, ist nicht weniger als eine politische Hinrichtung. Die Delegierten folgten ihrer Kovorsitzenden Frauke Petry nicht nur nicht, sie verhinderten sogar, dass ihr Zukunftsantrag überhaupt auf die Tagesordnung kam. Für Petry ist das eine bittere Niederlage, allerdings trägt sie auch selbst die Verantwortung dafür.



Frauke Petry war sich ihrer Position zu sicher

Sie hat die Stimmung an der Basis verkannt und war sich ihrer Position allzu sicher. Die Kräfte, die sie einst gerufen hat, sind stärker als sie. Wer als Parteichefin derart abserviert wird, sollte eigentlich zurücktreten. Petry aber denkt noch immer nicht daran zu gehen, hat in den Trotzmodus umgeschaltet. Und sie weiß, dass die Partei, in der Fliehkräfte so stark sind, sie ja immer noch braucht.

Noch vor zwei Jahren, als es darum ging, den bürgerlichen AfD-Gründer Bernd Lucke zu stürzen, hatte Petry keinerlei Skrupel, sich des ultrarechten Flügels zu bedienen, und sie machte Leuten vom Schlage Björn Höckes auch noch Avancen, als sie eine Neudefinition des Begriff „völkisch“ forcierte. Dass sie nun die AfD zu einer „bürgerlichen Volkspartei“ machen wollte, ist deshalb nicht glaubwürdig, der Prozess hätte, wäre er denn überhaupt gewollt, viel früher eingeleitet werden müssen.

AfD-Programm ist ein ideologisches Sammelsurium

Das Programm, mit dem die AfD in den Wahlkampf zieht, ist ein ideologisches Sammelsurium, eher links in der Sozialpolitik, ansonsten stark rechtspopulistisch und islamfeindlich geprägt. Sie fordert eine jährliche Mindestabschiebequote, ist strikt gegen Familiennachzug und will kriminelle Migranten ausbürgern. Insofern ist das Spitzenduo, das sie nun gekürt hat, nur konsequent. Die bisher bundesweit noch unbekannte Alice Weidel hat schon einmal erkennen lassen, welche Töne von ihr im Wahlkampf zu erwarten sind.

Der Auseinandersetzung darüber, wo sich die Partei verortet, sind die AfD-Delegierten aus dem Weg gegangen. Glaubwürdiger bei ihren Wählern macht sie das nicht, vor allem nicht bei jenen, die von der CDU enttäuscht sind und zum eher bürgerlichen Flügel gehören.



Die AfD ist zutiefst zerstritten, mehr Bewegung als Partei. Nach Köln segelt sie erst recht unter der Flagge des dumpfen Deutschnationalen. Gewiss, im Bundestag wird mit ihr zu rechnen sein, viele werden sie auch schlicht aus Protest wählen. Von einer bürgerlichen Volkspartei aber ist die AfD sehr weit entfernt.