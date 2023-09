Köln -Der rechtsnationale Parteivize Alexander Gauland und die wirtschaftsliberale Alice Weidel sollen die AfD in den Bundestagswahlkampf führen. Die Delegierten wählten das Spitzenduo am Sonntag auf einem Parteitag in Köln in geheimer Abstimmung.

Die Beratungen über das Wahlprogramm sind zuvor abgeschlossen worden, es ist mit großer Mehrheit angenommen worden.

Der Co-Parteivorsitzende Jörg Meuthen wirbt dafür, ein Spitzenteam für die Bundestagswahl zu benennen. Er selbst will aber nicht in den Bundestag. Ein Antrag, das Thema ganz von der Tagesordnung zu nehmen, fällt durch.

Die Debatte um ein Spitzenteam beginnt. Ein Antrag fordert, Alexander Gauland und Alice Weidel als Spitzenduo zu benennen. Gauland erklärt, das er zur Verfügung steht. Es ist sein erster Redebeitrag auf dem Parteitag. Er präzisiert, dass sie aber nur zusammen zur Verfügung stehen. Zur weiteren Größe will er sich nicht äußern.

Saal feiert Weidel und Gauland

Jetzt geht alles ganz schnell, über Gauland und Weidel wird abgestimmt: Sie werden mit Mehrheit gewählt. Der Saal feiert sie.

Alice Weidel ergreift zum ersten Mal das Wort. „Wir haben es allen gezeigt, den Medien, den Altparteien und den Bildungsbomben der Antifa da draußen.” Die AfD, sagt sie, „die ist da und wir sind stärker als je zuvor.”

Gauland wirbt in seiner Rede um Petry: „Wir brauchen Sie in der Partei.”

(mit dpa)