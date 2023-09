Berlin -AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel hat in jüngster Zeit vor allem von sich reden gemacht, indem sie vorzeitig eine TV-Wahlsendung und einen Interview-Termin mit einer Regionalzeitung verließ. Die Aktionen haben der 38-Jährigen mehr Aufmerksamkeit beschert, als sie als Vertreterin einer Kleinpartei gemeinhin erwarten kann. In der neuesten Causa Weidel geht es aber nicht mehr um mediale Erregungskurven und belanglose PR-Aktionen. Es geht um die grundsätzliche Frage, ob die Führungskraft einer Partei, welche nach Lage der Dinge demnächst in Fraktionsstärke in den Bundestag einziehen wird, überhaupt auf dem Boden der verfassungsmäßigen Ordnung steht. Weidel soll nach der Wahl gemeinsam mit Alexander Gauland den AfD-Fraktionsvorsitz übernehmen.



Der „Welt am Sonntag“ liegt nach eigenem Bekunden eine Mail Weidels aus dem Jahr 2013 vor, die rassistische Bemerkungen und Demokratie verachtende Thesen enthält. Die Mitglieder der Bundesregierung sind demnach „Schweine“ und Marionetten der Siegermächte des Zweiten Weltkriegs, Deutschland ist angeblich kein souveränes Land und werde überdies gezielt mit „kulturfremden Völkern“ überschwemmt. Weidel und die AfD bestreiten vehement, dass die Kandidatin die Urheberin der Mail ist.



Ob das Schreiben tatsächlich von Weidel stammt oder nicht, wird im Zweifel die Justiz entscheiden müssen. Unabhängig davon lässt sich feststellen, dass das in der Mail zutage tretende Gedankengut innerhalb der Partei durchaus anschlussfähig erscheint. Radikale Ausfälle, auch vom Spitzenpersonal, gibt es dort immer wieder. Unter den AfD-Anhängern dürfte die jüngste Debatte Weidels Position eher stärken als schwächen. Wer plant, die Partei in zwei Wochen zu wählen, sollte sich spätestens jetzt die Frage stellen, ob das Land nicht doch etwas Besseres verdient hat.