Berlin -Jörg Meuthen vertritt „eher gemäßigte Positionen“. Jedenfalls sieht der AfD-Vorsitzende das selbst so. Nun hat der gemäßigte Herr Meuthen gerade gesagt: „Man muss in einem Parlament in der Sache abstimmen. Wenn die NPD vernünftig Vorschläge macht, würden wir genauso wenig gegen sie abstimmen, wie wenn das bei den Linken der Fall wäre.“

In einem Interview hat sich Frauke Petrys Co-Chef damit auf die Seite von Leif-Erik Holm geschlagen. Die Nr. Eins der Alternative in Mecklenburg-Vorpommern hat sich gerade entsprechend eingelassen und sich gegen die Linie der überwiegenden Mehrheit im Schweriner Landtag ausgesprochen. Dort sind die Rechtsradikalen mit fünf Abgeordneten vertreten. Ob das auch nach der Wahl am Sonntag noch der Fall sein wird, hängt unter anderem davon ab, wie viele bisherige Wähler der NPD die AfD auf ihre Seite zu ziehen vermag.

Für Holm, dem Meuthen gerade ebenfalls „eher gemäßigte Positionen“ bescheinigt hat, ist die SPD die „Scharia Partei Deutschlands“. Er könne diese Wortwahl gut verstehen, sagt Meuthen, „denn bei dieser Partei ist mir die Abgrenzung zum Islam nicht scharf genug“. Er hätte in seinem Interview mit dem „Mannheimer Morgen“ auch „radikaler Islamismus“ sagen können.

Hat er aber nicht, denn im Programm seiner Partei steht: „Der Islam gehört nicht zu Deutschland“. Wer es anders sieht, unterstützt die Scharia. So spricht der gemäßigte AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen.

Es ist eben alles relativ. Meuthen verrät nicht, wer aus seiner Sicht eher nicht gemäßigt ist – Frauke Petry, die NPD?

Tipps von CDU-Mann Radunski

Derweil überrascht einer der erfahrensten Wahlkämpfer der Republik mit einem neuen Rezept zum Umgang mit der AfD: umarmen, drücken - bis ihr die Luft weg bleibt. Hoffentlich. Das empfiehlt Peter Radunski, in den 80er Jahren der wichtigste Wahlkampfmanager der CDU, der setzt auf die Entzauberung der Partei, denn sie scheue bislang das Regieren „wie der Teufel das Weihwasser“.

Und was, wenn „gemäßigte“ AfD-Politiker wie Jörg Meuthen, dann doch gern Minister würden? Viele Anhänger sähen Frauke Petry gern als Kanzlerin. Radunski ist Rentner. Bisher lehnt seine alte Partei derlei Überlegungen ab. Sie fürchtet, dass die neue Partei nicht entzaubert wird, sondern der Zauber eher noch erhöht wird, den sie auf viele Menschen entfaltet.

„Klare Kante“ war gestern

In Schwerin soll das Tabu fallen, mit der NPD zu stimmen. Auch das Tabu einer Koalition mit der AfD wird relativiert. Haben sich diese beiden rechten bis rechtsradikalen Gruppierungen verändert – oder verändert der Erfolg von Jörg Meuthen und Co. die übrigen Parteien? Es gab mal einen SPD-Vorsitzenden, der forderte von seiner Partei „klare Kante“. Aber auch Franz Müntefering ist längst in Rente. Leider.