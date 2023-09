Hannover/Salzgitter -Die AfD will ab sofort Straftaten gegen ihre Mitglieder oder gegen Parteigebäude in ganz Deutschland in einer eigenen zentralen Datenbank erfassen. „Mit dem heutigen Tage nimmt die ZESS-Zentrale Erfassungsstelle Salzgitter ihre Arbeit auf“, sagte der niedersächsische AfD-Landeschef Armin Paul Hampel am Mittwoch in Hannover.

Parallele zur „ZESt“

Die rechtspopulistische Partei reagiert laut Hampel darauf, dass Daten zu Angriffen auf Politiker oder Parteien bisher nicht bundesweit erfasst würden.

Die Gründung der mit Spenden finanzierten Zentralstelle geht auf eine Initiative des AfD-Landesverbandes Niedersachsen zurück. Name, Abkürzung, Standort und Aufgabe erinnern an die „Zentrale Beweismittel- und Dokumentationsstelle der Landesjustizverwaltung (ZESt)“ in Salzgitter, die von 1961 bis 1992 die Aufgabe hatte, in der DDR begangenes Unrecht zu dokumentieren.

Angriffe auf AfD-Mitglieder sollen veranschaulicht werden

Ziel der Dokumentation sei es, für die Öffentlichkeit „das ungeheure Ausmaß der Angriffe auf die AfD erkennbar zu machen“, sagte Hampel. Sechs ehrenamtliche Mitarbeiter, darunter ehemalige Richter, Staats- und Rechtsanwälte sowie Ex-Polizisten würden dazu Meldungen aus allen AfD-Kreisverbänden sammeln und ein Lagebild erstellen. Es sollten aber nur die Fälle erfasst werden, die schon ein polizeiliches oder staatsanwaltliches Aktenzeichen hätten. (dpa)

