Kabul -Zwei afghanische Parlamentarier haben ein Flugzeug zum Umkehren gezwungen, weil sie es verpasst hatten. Resultat: Eine ganze Provinz Afghanistans ist per Flugzeug nun kaum noch erreichbar und hochrangige Polizisten sitzen im Gefängnis.



Ghulam Hussain Naseri und Abdul Rahman Schahidani hätten schon am Dienstagmorgen in Kabul das Flugzeug in die zentralafghanische Gebirgsprovinz Bamian verpasst, sagte ein Sprecher der Fluggesellschaft Kam Air der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Da habe Schahidani seinen Sohn angerufen, der in Bamian Polizist ist, und der habe mit Unterstützern die Landebahn mit Steinen blockiert.



Solange sein Vater nicht an Bord sei, werde das Flugzeug nicht landen, habe er dem Flughafenpersonal gesagt. Der Pilot habe daraufhin ohne aufzutanken über die Berge zurückfliegen müssen, um die Politiker abzuholen.



Das Kerosin hätte ausgehen können – Frauen und Kinder an Bord

„Das Flugzeug ist klein und es waren Frauen und Kinder an Bord“, sagte Kam-Air-Sprecher Nadschibullah Paiman. „Ihnen hätte das Kerosin ausgehen können oder das Wetter hätte sich ändern können.“

Jetzt seien erstmal alle Flüge nach Bamian abgesagt. Die gehen nur wenige Male die Woche. Die beiden Straßen in die Provinz werden von den radikalislamischen Taliban kontrolliert.



Der Polizeichef von Bamian, Abdul Matin Isidjar, sagte, fünf Männer seien festgenommen worden, darunter sein Stellvertreter, der Polizeichef des Stadtbezirks und der Flughafenchef.



Die Parlamentarier waren nicht unmittelbar erreichbar. Ein Video aus dem Flugzeug, auf das der Sender Al-Dschasira sich am Donnerstag beruft, soll Schahidani zeigen, wie er sagt: „Jetzt weiß jeder, welche Macht ich habe.“ (dpa)