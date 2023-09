Kabul -Der afghanische Islamist Dschalaluddin Hakkani ist tot. Das meldeten die radikalislamischen Taliban in Afghanistan am Dienstag in einer über Whatsapp versendeten Mitteilung.

Demzufolge soll Hakkani nach langer Krankheit gestorben sein. In der Mitteilung gab es keine Angaben über Hakkanis genauen Todeszeitpunkt.

Sohn ist Vize-Anführer der Taliban

Hakkani gründete das Hakkani-Netzwerk in den 1970-er Jahren. Dieses zählt zu den mächtigsten und gefürchtetsten Gruppen des afghanischen Aufstands und ist eng mit den Taliban verbündet.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dschalaluddin Hakkanis Nachfolge hatte vor einigen Jahren sein Sohn Siradschuddin Hakkani übernommen, der auch stellvertretender Anführer der afghanischen Taliban ist. (dpa)