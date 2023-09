Berlin -Die Bundesregierung will offenbar wieder generell Abschiebungen von abgelehnten Asylbewerbern aus Afghanistan zulassen. Der neue Lagebericht des Auswärtigen Amts erlaube dies, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch im Deutschen Bundestag. In der ersten Regierungsbefragung der Kanzlerin hatte ihr die CSU-Politikerin Andrea Lindholz, die auch Vorsitzende des Innenausschusses ist, die mit Sicherheit bewusst kalkulierte Frage gestellt, ob die bisher geltenden Einschränkungen bei Abschiebungen weiter bestünden.

Beschränkungen müssten nicht mehr gelten

„Aus unserer Sicht sind die Einschränkungen entfallen“, antwortete Merkel. Zu dieser Einschätzung sei das Kabinett am Vormittag bei seiner wöchentlichen Sitzung gelangt. Der neue Lagebericht zeichne ein qualitativ ähnliches Bild wie der letzte Bericht, außerdem sei auch die deutsche Botschaft in Kabul wieder „besser arbeitsfähig“. Das Kabinett sei deshalb zu dem Schluss gelangt, dass Beschränkungen für Rückführungen nicht mehr gelten müssten. Innenminister Horst Seehofer (CSU) werde dies den Ländern mitteilen – sie sind für Abschiebungen zuständig.

Angela Merkel bei ihrer ersten Regierungsbefragung im Bundestag. dpa

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Abschiebungen nach Afghanistan sind seit Jahren politisch hoch umstritten. Grüne und Linke, die Kirchen und Menschenrechtsorganisationen fordern einen kompletten Abschiebestopp, weil die Sicherheitslage sich wegen der anhaltenden Kämpfe zwischen Regierungstruppen und islamistischen Gruppen sogar wieder verschlechtert hat.

Große Koalition lehnt kompletten Abschiebestopp ab

Die unionsgeführte große Koalition lehnte das jedoch ab, auch wenn es in Teilen der SPD ebenfalls Bedenken gab. Der stellvertretende SPD-Chef Ralf Stegner warnte nach Merkels Äußerungen erneut vor einer raschen Änderung der Abschiebepraxis. „Angesichts der hohen Instabilität der Lage, die wir in Afghanistan seit Jahren beobachten, ist eine sorgfältige Prüfung erforderlich und ich sehe keinen Anlass für eine hektische Veränderung unserer restriktiven Abschiebepraxis“, sagte er am Mittwoch dieser Zeitung. Aus Regierungskreisen hieß es, im Kabinett sei kein formeller Beschluss gefallen, der Lagebericht des Auswärtigen Amtes sei aber zur Kenntnis genommen worden. Zudem wurde darauf verwiese, dass Abschiebung Ländersache sei.

Seit dem schweren Anschlag auf die Botschaft in Kabul im Mai vergangenen Jahres gilt ein Abschiebestopp nach Afghanistan, davon ausgenommen sind aber verurteilte Straftäter, sogenannte Gefährder und Menschen, die sich einer Feststellung ihrer Identität verweigern. Linie der Bundesregierung ist, dass Teile des Landes sicher genug seien, um zurückkehren zu können. Vor allem die CSU drängt darauf, wieder uneingeschränkt abzuschieben. Die SPD verwies jedoch darauf, dass erst ein neuer Lagebericht des SPD-geführten Außenministeriums vorliegen müsse. Der Bericht hat sich wegen des Anschlags im Botschaftsviertel um mehr als ein Jahr verzögert.

Es herrschen Krieg, Armut und Korruption

Er zeichnet erneut das Bild eines Landes, in dem Krieg, Armut und Korruption herrschen – mit großen regionalen Unterschieden. Wörtlich heißt es in dem Bericht, der dieser Zeitung vorliegt: „Nach Jahrzehnten gewaltsamer Konflikte befindet sich Afghanistan in einer schwierigen Aufbauphase und einer weiterhin volatilen Sicherheitslage.“

Das könnte Sie auch interessieren:

Der Bericht geht auch auf sogenannte Ausweichmöglichkeiten innerhalb des Landes ein, denn bei Asylanträgen wird auch geprüft, ob es eine inländische Fluchtalternative gibt. Die „Ausweichmöglichkeiten für diskriminierte, bedrohte oder verfolgte Personen“ hingen maßgeblich vom Grad ihrer sozialen Verwurzelung, ihrer Ethnie und ihrer finanziellen Lage ab, heißt es dort. Gerade für Frauen sei es kaum möglich, ohne familiäre Einbindung in andere Regionen auszuweichen. In dem Papier wird auch ausdrücklich festgestellt, dass die Absorptionsfähigkeit – also die Aufnahmefähigkeit – im Umkreis größerer Städte wegen der großen Zahl an Binnenflüchtlingen und Rückkehrern aus den Nachbarländern Iran und Pakistan „stark in Anspruch genommen“ sei.

„Gerade vor diesem Hintergrund ist die Entscheidung der Bundesregierung unverständlich“, sagte Günter Burkhardt, Geschäftsführer von Pro Asyl, dieser Zeitung. Offenbar sehe die Fachebene im Auswärtigen Amt die Lage in Afghanistan weit dramatischer als die Bundesregierung. „Der Wunsch nach Abschiebung steht der Realität in Afghanistan entgegen“, so Burkhardt weiter.

Linke und Grüne kritisieren Entscheidung

Auch die Linke im Bundestag kritisierte die Entscheidung scharf. „Dass die Bundesregierung wieder uneingeschränkt nach Afghanistan abschieben will, ist eine neue Eskalationsstufe menschen- und flüchtlingsfeindlicher Politik“, sagte die innenpolitische Sprecherin der Fraktion Ulla Jelpke. Die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock bezeichnete Abschiebungen in das Land als verantwortungslos. Die Lage in Afghanistan sei desaströs. „Kämpfe und Anschläge sind grausamer Alltag.“