Kabul -Bei einem der schwersten Anschläge der vergangenen Jahre in Afghanistans Hauptstadt Kabul sind nach Angaben der afghanischen Regierung mindestens 64 Menschen getötet worden. Zunächst war die Rede von weniger als der Hälfte die Rede. Die Zahl der Verletzten liege nach aktuellsten Erkenntnissen bei 347. Das erklärte ein Sprecher des Innenministeriums am Mittwoch. Der Angriff war der schwerste seiner Art in der hauptstadt seit 2011.

Es ist der erste Anschlag auf Kabul seit Beginn der Frühjahrsoffensive.

Der Angriff zielte auf die Einheit der Sicherheitskräfte.

Mindestens 40 Tote und 320 Verletzte.

Ein Attentäter habe im Herzen der Stadt eine Autobombe gezündet und so zahlreiche Menschen in den Tod gerissen, hatte Polizeisprecher Basir Mudschahid am Dienstag erklärt. Ein weiterer Angreifer lieferte sich nach der Explosion nahe dem Verteidigungsministerium ein Feuergefecht mit afghanischen Sicherheitskräften. Zu dem Attentat bekannten sich die radikal-islamischen Taliban.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Afghanische Sicherheitskräfte in Kabul AP

Sprengstoff in Lastwagen versteckt

Der Sprengstoff sei in einem Lastwagen versteckt gewesen, hieß es. Afghanistans Präsident Aschraf Ghani verurteilte den Anschlag. Die Angreifer seien von Sicherheitskräften zurückgeschlagen worden, sagte er. Nach Angaben eines nicht namentlich genannten Mitarbeiters starben bei dem Anschlag auch mindestens 15 Mitarbeiter des Geheimdienstes NDS.

In der Nähe des Verteidigungsministeriums in Kabul kam es zu einer Bombenexplosion. dpa

Es handelt sich um die erste Bombenexplosion in der Hauptstadt, seit die Taliban vor einer Woche ihre Frühjahrsoffensive angekündigt hatten. Taliban-Sprecher Zabihullah Mudschahed erklärte über Twitter, an dem Angriff seien mehrere Kämpfer beteiligt gewesen.