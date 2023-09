Palma de Mallorca -Erstmals seit vielen Jahren hat Aida Cruises mit der „Aida Mira“ wieder ein gebrauchtes Schiff in seine Flotte übernommen - und aufwendig umbauen lassen. Dabei gab es einige Probleme.



Nach der offiziellen Schiffstaufe am vergangenen Samstagabend sollte die „Aida Mira“ eigentlich am Sonntag zur ersten Vier-Tage-Tour unter dem neuen Namen aufbrechen. Aus der Kurz-Kreuzfahrt im westlichen Mittelmeer wurde aber nichts. Am Sonntagnachmittag verkündete Kapitän Manuel Pannzek über die Bordlautsprecher, dass das Schiff noch bis Mittwoch im Hafen von Mallorca bleiben wird.

„Aida Mira“ stach in See – aber ohne Passagiere

Als neuen Starttermin für die Jungfernfahrt gab man bei Aida Cruises dann den 4. Dezember an. Das Schiff stach auch in See − nur leider ohne Passagiere. „Wir bedauern dies sehr und entschuldigen uns bei unseren Gästen, dass wir ihnen leider nicht den erhofften Urlaub wie geplant anbieten können“, zitiert die „Bild“ das Unternehmen am Donnerstag.

Der Grund für den zweiten Flop in nur wenigen Tagen: Es wurden noch nicht alle offenen Arbeiten abgeschlossen. Nun solle die Überfahrt von Mallorca nach Kapstadt genutzt werden, um die Reparaturarbeiten abzuschließen. Die erste Kreuzfahrt soll nun erst am 23. Dezember 2019 starten.

Reederei entschuldigt sich bei allen Kunden

Die Reederei entschuldigte sich bei den Kunden und kündigte an, „alle Gäste, die diese Reise mit 'Aida mira' gebucht haben, so schnell wie möglich persönlich" zu informieren und alternative Reiseangebote zu unterbreiten.

Die „Aida Mira“ ist das 14. Schiff der Aida-Flotte, aber kein Neubau. Zuletzt fuhr sie für das Mutterunternehmen Costa als „Costa neoRiviera“. Von den ersten Passagieren bekam die Reederei sowohl in sozialen Medien als auch direkt an Bord deutliche Kritik zu hören. „Wie kann man nur so ein Schiff der Öffentlichkeit präsentieren, das ist der Super-Gau“, hieß es zum Beispiel in einem Kommentar bei Facebook. (red mit dpa)