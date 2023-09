Riesenrad ist da noch untertrieben: Dubais offizielles Pressebüro hat erste Bilder der neuen Attraktion in dem Arabischen Emirat auf Instagram veröffentlicht. Das sogenannte „AIN Dubai“ entsteht derzeit auf der künstlichen Luxus-Insel Bluewaters Island in der Hauptstadt des Emirats. 2018 soll das – nach Angaben der Betreiber-Firma – höchste Aussichts-Riesenrad der Welt in Dubai eröffnen.

Das AIN Dubai soll rund 210 Meter hoch werden, wie das Pressebüro auf seiner Facebook-Seite mitteilt. Zum Vergleich: Das London Eye ist 135 Meter hoch.

1400 Menschen können mit dem Riesenrad fahren

1400 Menschen sollen gleichzeitig mit dem Riesenrad fahren können. Das London Eye fasst dagegen 800 Passagiere. Eine Fahrt mit dem Riesenrad im Emirat werde 48 Minuten dauern.

Allerdings kostet die Attraktion in Dubai auch fast drei Mal so viel wie das Riesenrad in London, für dessen Errichtung 70 Millionen Pfund eingeplant waren. Das Budget für das AIN Dubai liegt bei 208 Millionen Pfund, also rund 238 Millionen Euro.

48 luxuriöse Kabinen mit Blick auf Dubais Sehenwürdigkeiten

Rund um das Riesenrad werde eine Art Vergnügungspark mit Restaurants und Geschäften entstehen, wie „Emirates 247“ schreibt. Ein 4D-Kino soll über die Entstehung des AIN Dubai aufklären und Drohnenbilder zeigen.

Aus den 48 klimatisierten Kabinen des „Dubai Eye“, die mit Parkettboden ausgelegt werden, soll man einen guten Blick auf Dubais Sehenswürdigkeiten – wie das Luxushotel Burj Al Arab und den Wolkenkratzer Burj Khalifa, das höchste Bauwerk der Welt – haben.

Das Youtube-Video einer beteiligten Baufirma zeigt die luxuriösen Riesenrad-Kabinen als Veranstaltungsorte für Feiern und Events. Dem Video zufolge erwarten die Betreiber drei Millionen Besucher pro Jahr. (rer)