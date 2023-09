Was für eine verrückte Geschichte: Zwei US-Amerikaner heiraten in Island, sie im Hochzeitskleid, er – unfreiwillig – in Unterhosen. Der Grund: Der Koffer mit dem Hochzeitsanzug wurde von der Airline verschlampt, wie das Portal Reisereporter schreibt.

Das Bild der Trauung, das Sandy Reilly und Lee Hicks bei Facebook gepostet haben und das schließlich auf den Plattformen Reddit und Imgur landete, geht derzeit um die Welt. Auf dem Unterhemd, das Lee Hicks auf dem Bild trägt, heißt es: „Dieser Hochzeitsanzug ist eine Aufmerksamkeit von Delta Airlines“.

Koffer mit Hochzeitsanzug nicht an Bord

Und so kam es zu dem Schlamassel der Frischvermählten: Eine Hochzeit in Island war der große Traum von Sandy Reilly und Lee Hicks. Die beiden planten von Washington D.C. mit Delta Airlines über New York City nach Island zu fliegen. So weit, so einfach.

Doch der Flug ab Washington D.C. hatte Verspätung, so dass sie den Anschlussflug ab New York nach Island verpassten. Ab New York ging es deswegen nach Paris und von dort weiter nach Berlin. Mit Airberlin flogen sie schließlich nach Reykjavik. Zwar landeten sie mit 18 Stunden Verspätung in Island, schafften es aber noch rechtzeitig zur eigenen Trauung – nur der Koffer mit Hochzeitsanzug war nicht an Bord.

Brautkleid war im Handgepäck

Über eine Tracking-App fanden sie heraus, dass ihr Gepäck in Frankfurt gelandet war. Bislang tappen die beiden noch im Dunkeln, was der Grund für den Umweg des Koffers ist, der erst vier Stunden nach der Trauung in Island eintraf. Auch ob Airberlin oder Delta Airlines für das Chaos verantwortlich ist, sei bislang noch unklar, heißt es bei Reisereporter.

Eine Air-Berlin-Sprecherin sagte der Berliner Morgenpost, dass es nicht erwiesen sei, dass das Gepäck auf dem letzten Teilstück verloren gegangen sei. Trotzdem sei die Airline für den finanziellen Schaden des Brautpaares aufgekommen, obwohl man dazu nicht verpflichtet gewesen sei.

Sandy Reilly hatte ihr Brautkleid glücklicherweise ins Handgepäck gepackt. Und: Für die eigentliche Trauung konnte das Paar noch einen Ersatz-Hochzeitsanzug organisieren. Nur für das virale Hochzeitsfoto posierte Lee Hicks in Unterhosen – immerhin ein originelleres Bild als das der meisten anderen Brautpaare.

