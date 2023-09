Lufthansa und Etihad planen eine enge Zusammenarbeit. Die Chefs der beiden Airlines, Carsten Spohr und James Hogan, gaben am Mittwoch in Abu Dhabi eine Kooperation bei der Bordverpflegung sowie bei der Instandhaltung und Reparatur von Flugzeugen bekannt.

„Das ist ein erster Schritt“, sagte Spohr. Weitere würden folgen. Die beiden Manager unterzeichneten einen auf vier Jahre angelegten Bordverpflegungsvertrag der Lufthansa-Tochter LSG Sky Chefs, die künftig Etihad-Flugzeuge an 16 Flughäfen außerhalb der Vereinigten Arabischen Emirate versorgen soll. Das Umsatzvolumen bezifferten Spohr und Hogan auf 90 Millionen Euro. Auch eine grundsätzliche Vereinbarung zur Flugzeugwartung wurde unterschrieben. Hier kommt die Sparte Lufthansa Technik zum Zuge. Zudem vereinbarten die Gesellschaften, dass Etihad an den Drehkreuzen Frankfurt und München an die Terminals der Lufthansa umziehen wird, um Umsteigern die Reise zu erleichtern. Beide Unternehmen hatten sich zuvor bereits auf das gemeinsame Vermarkten von mehreren Flugstrecken geeinigt. Mit den Verträgen geben die Deutschen ihren jahrelangen Konfrontationskurs gegenüber den stark wachsenden Staats-Airlines vom Persischen Golf endgültig auf.

Lufthansa mietet 38 Maschinen

Und in der Branche kursieren seit geraumer Zeit viele Spekulation, die noch viel weiter gehen und in deren Zentrum eine dritte Airline steht: Air Berlin. Etihad ist seit einigen Jahren mit einem Anteil von 29 Prozent der größte Anteilseigner. De facto haben die Araber das Sagen. Sie haben mit mehreren Geldspritzen eine Pleite von Air Berlin verhindert. Inzwischen hat die Staatsairline des Emirats Abu Dhabi einen Rückzug eingeleitet. Etihad hat mit Beteiligungen in Europa in den vergangenen Jahren viele Millionen versenkt. Die Scheichs wollen so nicht weitermachen – wegen geringerer Einnahmen aus dem Ölgeschäft werden überall im Konzern Sparprogramme gefahren. Die Beteiligungen stehen zur Disposition. Ein Teil der Air-Berlin-Flotte wird deshalb mit den Maschinen von Tuifly zu einem neuen Ferienflieger verschmolzen. Daneben mietet die Lufthansa 38 Maschinen nebst Besatzungen von den Berlinern/Arabern für mehrere Jahre. Die Flieger sollen vor allem bei der Lufthansa-Billigsparte Eurowings eingesetzt werden.

Air-Berlin-Flugbetrieb wird neu organisiert

Bei Air Berlin bleiben lediglich 75 Maschinen übrig. Was mit denen geschehen soll, wurde Hogan gefragt. Die Antwort: Der neue Air-Berlin-Chef Thomas Winkelmann, der am Mittwoch seinen Posten antrat, habe die Aufgabe den Flugbetrieb an den beiden Drehkreuzen Berlin und Düsseldorf neu zu organisieren. Das sei der unmittelbare Fokus für die nächste Zeit. Air Berlin, einst mit Mittelstreckenverbindungen auf die Balearen groß geworden, soll sich nun auf Langstreckenflüge vor allem in die USA konzentrieren. Das ist ein äußerst umkämpfter Markt. Experten gehen davon aus, dass die Hauptstadt-Airline mit diesem Geschäftsmodell auf Dauer nicht lebensfähig ist. Vermutungen machen in der Branche die Runde, dass auch die 75 rot-weiß lackierten Flieger in eine erweitert Allianz mit Deutschlands größter Fluggesellschaft eingebracht werden könnten. Als Zeichen dafür wurde in der Branche die Berufung von Winkelmann zum Air-Berlin-Chef gewertet. Er ist ein Altgedienter Lufthanseat, der sich viele Jahre um die Billigfliegerei im Konzern gekümmert hat.

Eine weitere Annährung von Lufthansa und Etihad könnte noch einige Monate verschoben werden. Das hat mit einer anderen Personalie zutun. Hogan soll in der „zweiten Jahreshälfte“ seinen Posten räumen. Hogan ist der Architekt des Expansionskurses von Etihad und des enorm teuren Beteiligungsgeflechts. Gut möglich ist, dass nach seinem Abgang weitere Schritte folgen werden.