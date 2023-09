Hahn -Das Land Rheinland-Pfalz verkauft den defizitären Flughafen Hahn im Hunsrück wird an chinesische Investoren. Doch der Deal lässt viele Fragen offen. Wir erläutern, wie es mit dem Airport in der Provinz weitergehen kann.

Wer wird der neue Eigner des Flughafens Hahn?

Die Shanghai Yiqian Trading Company aus China hat laut Deutsche Presse-Agentur den Zuschlag erhalten. Die chinesische Firma ist in der Logistik und Bauindustrie tätig, nach eigener Aussage mit Kontakten zur Luftfahrt. Details will die Landesregierung von Rheinland-Pfalz im Laufe des Tages bekannt geben.

Warum gibt überhaupt im Hunsrück fernab einer größeren Stadt einen Flughafen?

Die Start- und Landebahn wurde jahrzehntelang vom US-Militär betrieben. Nach dem Fall des Eisernen Vorhang rückten die Amerikaner ab. Und die rheinland-pfälzische Landesregierung beschloss, die Liegenschaft zu einem Passagierflughafen auszubauen. Das kam auch in der Bevölkerung zunächst gut an. Denn damals entwickelte sich die Billigfliegerei. Plötzlich war es möglich, für ein paar Euro nach London oder Rom zu fliegen. Die Geschichte des Flughafens ist eng mit dem irischen Flug-Discounter Ryanair verbunden, für den „der Hahn“ einst der wichtigste deutsche Airport war. Der Preis dafür war aber hoch. Die Iren verlangten vom Flughafenbetreiber Unterstützung in vielfältiger Art – Steuergeld, das letztlich in den Taschen der Ryanair-Aktionäre landete.

Welche Bedeutung hat Hahn heute für Ryanair?

Ryanair fokussiert sich zunehmend auf größere Standorte in Ballungsgebieten – wie dem Flughafen Köln-Bonn. So kam es, dass im Hunsrück im vorigen Jahr noch 2,7 Millionen Passagiere abgefertigt wurden. Zehn Jahre zuvor waren es noch rund vier Millionen. Vieles spricht dafür, dass die Zahl der Fluggäste weiter sinkt. Das würde auch bedeuten, dass bei Beibehaltung des gegenwärtigen Geschäftsmodells der Hahn immer tiefer in die roten Zahlen rutscht – der Hunsrück-Airport arbeitet seit Jahren defizitär. Und es ist nicht zu erwarten, dass sich andere Billigflieger dort ansiedeln. Denn die zieht es ebenfalls an die großen Flughäfen, auch Frankfurt will sich stärker für Low-Cost-Anbieter öffnen.

Kommt der Verkauf zur rechten Zeit?

2009 hat das Land Rheinland-Pfalz die Mehrheit am Hahn vom Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport übernommen. Seither sind die verschiedenen Landesregierungen nie froh mit dem Betreiberunternehmen geworden. Was lange als Infrastruktur-Investition gefeiert wurde ist zu einem Subventionsgrab geworden. Deshalb ist Ministerpräsidentin Malu Dreyer mutmaßlich heilfroh, dass sie nun den Anteil des Landes von 82,5-Prozent los wird. Auch die hessische Landesregierung dürfte erleichtert sein, dass sie ihre 17,5 Prozent abgeben kann. Denn für dieses Jahr wird ein Defizit von rund 16 Millionen Euro erwartet.

Wie wird die Zukunft von Hahn aussehen?

Das Geschäftsmodell muss komplett umgekrempelt werden. Plausibel ist, den Airport zu einem Standort ausschließlich für Luftfracht nebst Logistikeinrichtungen auszubauen. Er rangiert beim Frachtaufkommen derzeit immerhin an fünfter Stelle. Der große Vorteil des Hahn ist, dass er eine Betriebserlaubnis für 24 Stunden hat. Dorthin kann Luftfracht also zu jeder Zeit gebracht und umgeladen werden. Manches deutet darauf hin, dass die chinesischen Investoren genau in diese Richtung denken. Das könnte aber auch den Abbau eines Teils der rund 300 Arbeitsplätze nach sich ziehen.

Wie lukrativ ist das Luftfrachtgeschäft?

Hier sieht es aktuell finster aus. Es gibt weltweit Überkapazitäten. Der Wettbewerb ist knallhart, die Frachtraten sinken. Hinzu kommt, dass es auch in Deutschland unter den Flughäfen einen harten Konkurrenzkampf gibt. Das Frachtvolumen am Hahn sank 2015 um 39,9 Prozent auf 79 700 Tonnen. Für Branchenkenner ist deshalb klar: Zukunftsfähig ist der Frachtflughafen Hahn nur, wenn der neue Investor auch gleich Kunden mitbringt. Unklar ist, ob dies bei der Firma aus Schanghai gegeben ist.

Wie geht es mit den Subventionen weiter?

Der Betreiber wird mit großer Wahrscheinlichkeit auch noch in Zukunft üppig staatliche Beihilfen erhalten. In Absprache mit der EU-Kommission und dem Käufer könnten nach Angaben des rheinland-pfälzischen Innenministeriums bis zum Jahr 2024 Betriebsbeihilfen bis zu 25,3 Millionen Euro fließen. An Investitionsbeihilfen sind bis zu 22,6 Millionen Euro zulässig, aber nur als maximal 50-prozentiger Zuschuss zu Investitionen des Käufers. Außerdem kann das Land jedes Jahr Sicherheitskosten übernehmen, das kann bis zu drei Millionen Euro ausmachen.

Ist den chinesischen Investoren zu trauen?

Zumindest ist Vorsicht angesagt. Es gibt inzwischen zahlreiche Beispiele für Projekte von Chinesen in Deutschland, die großspurig angekündigt wurden, aber dann doch nichts wurden, weil die Investoren noch kurz vor Vertragsabschluss absprangen oder nach einigen Monaten aufgaben, weil sie die Lage völlig falsch eingeschätzt hatten. Das gilt auch für die Luftfahrt: So kauften Chinesen 2014 den insolventen Lufthafen Lübeck, um ihn ein Jahr später erneut in die Insolvenz zu schicken.

Haben wir in Deutschland zu viele Flughäfen.

Definitiv. Es gibt rund 30 Airports. Mehr als die Hälfte fährt regelmäßig Defizite ein und ist deshalb auf staatliche Hilfe angewiesen. Mit den sogenannten Landratspisten, die aus dem Ehrgeiz von Regionalpolitikern entstanden sind, werden viele Millionen Euro Steuergeld jedes Jahr verbrannt. Die EU will erreichen, dass die Subventionen langsam aber sicher abgeschmolzen werden. Bis 2024 sollen sie auf null gesetzt werden. Wird diese Politik durchgehalten, müssen viele Regionalflughäfen dicht gemacht werden – zumal die großen Airports wie München oder Frankfurt immer mehr Passagiere bei weniger Flugbewegungen abgefertigt. Zugleich sinkt die Zahl der Fluggäste auf den Regionalflughäfen immer weiter.