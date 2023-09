Stockholm -Mit erhobener Faust stellte sich eine dunkelhäutige Frau in Schweden einer Neonazi-Demo in den Weg - nun geht das Foto der 42-jährigen Tess Asplund als Symbol gegen Rassismus um die Welt. „Es war meine Nelson-Mandela-Faust“, sagte die Aktivistin am Mittwochabend dem schwedischen Fernsehsender AftonblaDet TV. Der frühere südafrikanische Anti-Apartheid-Kämpfer Mandela (1918-2013) sei für sie immer eine große Inspiration gewesen. Ihr unerschrockenes Auftreten machte Asplund nun zum Social-Media-Star.

Look what this woman did.



Tess Asplund, you are magnificent ❤️https://t.co/tvOGMM9TUD pic.twitter.com/18qHORBVZG — J.K. Rowling (@jk_rowling) 4. Mai 2016

Asplund, die sich in Schweden in Antirassismus- und Asylrechtsgruppen engagiert, war am 1. Mai nach Borlänge rund 200 Kilometer nordwestlich von Stockholm zu einer Demonstration gegen den Marsch der „Nordischen Widerstandsbewegung“ gereist. „Ich wurde wahnsinnig und stinksauer, die sollten dort nicht marschieren“, sagte sie dem Sender. Auf dem Foto sieht man sie vis-à-vis von drei Männern in weißen Hemden. Die Szene dauerte nur wenige Sekunden, bevor die Polizei die Frau beiseite schob.

Asplund sagte, sie sei „überrascht und erschüttert“ über das große Interesse an dem Foto. Sie hoffe aber, dass es noch mehr Menschen inspirieren werde, gegen den Rassismus aufzustehen. Der Fotograf David Lagerlöf sagte der Deutschen Presse-Agentur, dass von rund zehn Fotos, die er geschossen habe, nur dieses eine brauchbar gewesen sei. (dpa)