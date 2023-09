Washington -Die US-Luftwaffe hat wegen des mutmaßlichen Eindringens eines Flugzeugs in gesperrten Luftraum über Washington Alarm ausgelöst. Militärmaschinen wurden wegen des Vorfalls am Dienstagmorgen (Ortszeit) in die Luft geschickt, wie aus einer Erklärung des für die Verteidigung des US-Luftraums zuständigen Luftwaffenkommandos hervorging. Die Kampfjets seien „vor Ort und reagieren“, hieß es.



Allerdings teilte das Kommando auch mit, dass das Flugzeug „zur jetzigen Zeit nicht als feindselig betrachtet“ werde. Um was für eine Maschine es sich handeln soll, die mutmaßlich die erlaubten Flugrouten verlassen hatte, war zunächst unklar.



Ein Mitarbeiter des Secret Service richtet am Weißen Haus den Blick in den Himmel. AFP

Zugänge zum Weißen Haus kurzzeitig gesperrt

AFP-Reporter berichteten, dass wegen des Vorfalls der Zugang zum Weißen Haus gesperrt wurde. Allerdings wurde die Sperre bereits nach kurzer Zeit wieder aufgehoben. Die gleiche Sicherheitsmaßnahme wurde nach Angaben eines Parlamentsmitarbeiters kurzzeitig auch für den Kongress getroffen. (afp)

