Köln -Lange hat es gedauert, doch nun scheint die Band Jamiroquai ein neues Album zu veröffentlichen. Nach mehr als sieben Jahren, in denen die Band um den englischen Musiker Jay Kay nichts herausbrachte, posteten Jamiroquai nun auf ihrer Facebookseite unter anderem ein 19 Sekunden langes Video. In diesem ist der Sänger mit einer leuchtenden Kopfbedeckung zu sehen. Das Ganze wurde mit „Coming to a planet near you... #Automation“ betitelt.

Die Band, die mit Hits wie „Travelling Without Moving“, „Synkronized“ oder „A Funk Odyssey“ weltweit erfolgreich war und 1997 mit dem MTV Music Award ausgezeichnet wurde, wird dieses Jahr auch wieder auf Welttournee gehen. Die Tourdaten für 2017 stehen auch schon fest. In Deutschland findet aber kein Konzert statt. (cru)