Anfang der Woche war es warm, fast schon heiß in Deutschland. Weihnachten war noch ganz weit weg. Doch mit den niedrigeren Temperaturen, dem Regen und dem meteorologischen Herbstanfang kommt auch das Winter-Gefühl zurück – das zumindest hoffen die Supermärkte. Die haben seit dieser Woche wieder Lebkuchen, Weihnachtsmänner, Spekulatius und Co. in ihren Regalen liegen. Die ersten Reaktionen der Kunden scheinen ganz positiv zu sein – zumindest auf Twitter. (red)