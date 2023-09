Aldi Süd verkauft krummes Gemüse

Der Discounter Aldi Süd verkauft künftig auch krummes Gemüse und Obst. Ab Ende August sollen Kunden bei den Bio-Möhren auch krumme Möhren mit im Sack haben, ab Ende September sollen dann auch Äpfel zweiter Wahl in der Auslage liegen.

Damit will der Discounter nach eigener Auskunft auf Lebensmittelverschwendung hinweisen und selbst etwas dagegen unternehmen. Das Institut für Nachhaltige Ernährung soll den Verkauf überwachen und analysieren, um weitere Schlüsse zu ziehen.

Bereits 2016 entschied sich der Discounter Penny dazu krummes Gemüse in den Verkauf aufzunehmen. Der Mutterkonzern Rewe hingegen setzt sich dafür ein, dass Bio-Gemüse ohne Verpackung auskommt. Einige Supermärkte der Kette bieten Bio-Süßkartoffeln mit Laseraufschrift an. So wird vermieden, dass es zu Verwechslungen an der Kasse kommt und die Ware separat verpackt werden muss. (jeg)

