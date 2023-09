Frankfurt -Falk-Faltpläne gehörten in Zeiten, in denen es noch keine Navis und Google Maps gab, in jeden Haushalt. Der Erbe der berühmten Familienfirma steht nun vor Gericht, weil er den Mord an einem Rechtsanwalt in Auftrag gegeben haben soll.

Alexander Falk muss sich von Mittwoch an vor dem Landgericht Frankfurt verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 49-Jährigen versuchte Anstiftung zum Mord und Anstiftung zur gefährlichen Körperverletzung vor. Er soll 2009 einen Mittelsmann mit dem Mord an dem Rechtsanwalt beauftragt haben. Im Februar 2010 sollen mehrere unbekannte Täter dem Anwalt vor seinem Haus in Frankfurt aufgelauert und ihm ins linke Bein geschossen haben. Das Opfer wurde dabei schwer verletzt.

Falk hatte Verkaufswert manipuliert

Hintergrund des Auftrags soll laut Anklage eine Schadenersatzklage gewesen sein, die der Anwalt gegen Falk vorbereitet haben soll. Dabei soll es um Forderungen in Millionenhöhe und eine Pfändung in Höhe von 30 Millionen Euro aus Falks Vermögen gegangen sein. Grund für die Schadenersatzklage war der manipulierte Verkauf von Falks Internet-Unternehmens Ision im Jahre 2000 an die Firma Energis.

Zur Blütezeit des sogenannten neuen Marktes soll Falk vor dem Verkauf von Ision den Wert des Unternehmens durch Scheingeschäfte und Luftbuchungen geschönt haben. Im Dezember 2004 begann vor dem Landgericht Hamburg der komplexe Prozess zu dem Fall, der schon zu Beginn 700 Aktenordner füllte. 2008 wurde Falk wegen versuchten Betrugs und Bilanzfälschung zu vier Jahren Haft verurteilt. 2011 wurde er aus der Haft entlassen, zu dem Zeitpunkt hatte er zwei Drittel seiner Strafe verbüßt.

Falk war um die Jahrtausendwende eine schillernde Figur der sogenannten New Economy. Er verkaufte im Alter von 26 Jahren den Stadtplanverlag seines Vaters und übernahm 1999 für 38 Millionen Euro die Thyssen-Krupp-Tochter Ision.

Im März 2000 brachte er die Internetfirma an die Börse, was 230 Millionen Euro in die Kasse spülte. Der größte Coup war dann der Verkauf von Ision Ende 2000 zum nach Überzeugung der Justiz überzogenen Preis von 812 Millionen Euro. Als Multimillionär rangierte Falk zeitweise auf Platz 83 der Liste der reichsten Deutschen. (afp)