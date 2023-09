Miami -Die republikanische US-Politikerin Bettina Rodriguez Aguilera aus Miami sorgt derzeit mit einer spektakulären Behauptung für Aufsehen: Im Alter von sieben Jahren sei sie von Aliens entführt und an Bord eines Raumschiffes genommen worden, zitiert sie der „Miami Herald“.

Das berichtete die heute 59-Jährige bereits zwischen 2009 und 2011 in mehreren Fernsehauftritten, bekräftigte ihre Ausführungen nun aber auf Nachfrage. Ende des Jahres will sie sich als Repräsentantin für Florida in den Kongress wählen lassen.

Drei blonde, stämmige Wesen – zwei weibliche und ein männliches – hätten sie als Kind aufgesucht und auch später noch mehrfach telepathisch mit ihr Kontakt aufgenommen, so die Republikanerin. „Ich weiß nicht mehr genau, was passiert ist“, sagte sie der Nachrichtenagentur Associated Press am Montag. „Aber ich bin sicher, dass es real war. Ich war nun mal erst sieben Jahre alt, das ist eine Ewigkeit her.“ Zu Details wollte sich Rodriguez Aguilera nicht mehr äußern, sie fühlt sich von der lokalen Presse angegriffen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Ende des Jahres will sie ins Repräsentantenhaus

Im Jahr 2009 hatte sie dem hispanischen Fernsehsender „America TeVe“ erzählt, die Außerirdischen hätten ihr bei ihrem Besuch an Bord des Raumschiffes gleich mehrere Erkenntnisse mitgegeben. So sei Gott nicht etwa eine Person, sondern eine universelle Energie. Zudem liege das Zentrum aller Erdenergie in Afrika. Auch habe man ihr berichtet, dass sich in einer Höhle auf der Mittelmeerinsel Malta 30.000 Totenschädel finden würden, die nicht menschlichen Ursprungs sind. Mit ihren weit ausgestreckten Armen hätten sie die Aliens an die Christusstatue in Rio de Janeiro erinnert.

Das könnte Sie auch interessieren:

Rodriguez Aguilera saß von 2012 bis 2014 im Stadtrat der 45.000-Einwohner-Stadt Doral (Florida), wo sie später zur stellvertretenden Bürgermeisterin ernannt wurde. Ende 2017 will sie nun die scheidende Abgeordnete im Repräsentantenhaus, Ileana Ros-Lehtinen, als Vertreterin des Bundesstaates Florida beerben. (pne)