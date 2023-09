Ein Prosit auf die Liebe! Wer gern zusammen ein Gläschen Wein oder Bier trinkt, fördert die Beziehung!

Das jedenfalls ist das Ergebnis einer Studie der Universität von Michigan. Die im „The Journals of Gerontology“ veröffentlichten Ergebnisse besagen, dass es in Beziehungen seltener zu Problemen kommt, wenn Mann und Frau zumindest ab und zu mal ausgehen und dabei gemeinsam anstoßen. Ob die Paare deshalb glücklicher sind, will Kira S. Birditt, Autorin der Studie, nicht sagen. Aber: „Zumindest sind sie weniger gereizt.“

Paare brauchen Gemeinsamkeiten

Soll das heißen, wir müssen einfach nur mal wieder einen trinken gehen? Ganz so einfach ist es nicht. Denn was die Studie auch besagt: Die Trinkgewohnheiten müssen ähnlich sein. Trinkt der Mann viel mehr als die Frau oder umgekehrt, gehen sich die Partner „sehr häufig auf die Nerven“. In diesem Fall schadet der Konsum der Beziehung eher.

Gemeinsamkeiten sind wichtig in der Beziehung. imago/Westend61

Für die Studie befragt wurden über 2500 Paare, die um die 50 Jahre alt und durchschnittlich 33 Jahre verheiratet waren. Besonders die Frauen betonten, dass die Beziehung harmonischer sei, wenn sowohl der Mann als auch die Frau ab und zu Alkohol trinken. Irgendwie ja auch verständlich. Wenn beide sich am Abend ankichern und am nächsten Morgen mit einem Kater erwachsen, schweißt das ja auch zusammen. Genauso viel Harmonie verspürten nur die Partner, bei denen beide gar keinen Alkohol tranken. Wäre also auch eine Lösung.

