Köln/Toronto -Wer hätte nicht gerne ein Mittel, das wirklich gegen Kater hilft? Aber die eigene Gesundheit dafür aufs Spiel setzen, dieses Mittel zu finden? Eher nicht. Genau das hat Shaughnessy Bishop-Stall jedoch getan. Der Dozent, der an der Universität von Toronto unterrichtet, trank zehn Jahre lang so gut wie jeden Abend exzessiv Alkohol, um dann am nächsten Morgen zu testen, was seinen Kater lindern könnte.