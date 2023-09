Stade -Im Alkoholrausch hat sich ein junger Mann zum Schlafen auf die Gleise des Bahnhofs im niedersächsischen Stade gelegt. Sein Glück: Der Lokführer einer anfahrenden Bahn bremste am späten Freitagabend rechtzeitig, der 20-Jährige blieb unverletzt, wie die Polizei mitteilte.

Der Zug kam nur fünf Meter vor dem Schlafenden zum Stehen. Der 29-jährige Lokführer half dem Mann zunächst in den Zug, bis ihn die Polizei aufgriff. Ein Test ergab einen Atemalkoholwert von 1,6 Promille. Der Mann gab an, mit einem Freund in Stade gefeiert zu haben. Wie und warum er auf die Gleise gekommen war, konnte er nicht erklären. (dpa)