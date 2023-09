Zur besinnlichen Weihnachtszeit gehören nicht nur Lebkuchen, Glühwein und Lichterketten, sondern natürlich auch die Weihnachtsfilme. Bestenfalls macht es sich die ganze Familie vor dem TV gemütlich, um den einen oder anderen zeitlosen Klassiker zu genießen.



Eine kurze Befragung in unserer Redaktion ergab, dass diese zehn Filme am liebsten gesehen werden:



Drei Haselnüsse für Aschenbrödel

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel ist der Kultfilm im Weihnachtsprogramm der öffentlich-rechtlichen TV-Sender. Seit 1973 gewinnt der Märchenfilm aus CSSR/DDR-Produktion jährlich neue Fans hinzu.



Das gilt ebenso für die Filmmusik des tschechischen Komponisten Karel Svoboda, der übrigens auch die Musik für die Trickfilmserien Wickie oder Biene Maja schrieb.

Ist das Leben nicht schön?

Trotz der kongenialen Zusammenarbeit von Regisseur Frank Capra und Hollywoodstar James Stewart avancierte die Tragikomödie aus dem Jahre 1946 erst spät zu einem Klassiker. Mittlerweile gilt "Ist das Leben nicht schön?" als einer der besten Filme aller Zeiten und wird gerade zur Weihnachtszeit immer wieder ausgestrahlt.

Der Grinch



Der amerikanische Kinderbuchautor Dr. Seuss lieferte mit seinem Buch "Wie der Grinch Weihnachten gestohlen hat" die Vorlage für diesen Film aus dem Jahr 2000. Die stundenlange Prozedur, um Jim Carrey in den grünen Griesgram zu verwandeln, zahlte sich aus. 2001 gewann "Der Grinch" einen Oskar für das beste Make-up.

Der kleine Lord

Diesen Weihnachtsklassiker aus dem Jahre 1980 hat jeder gefühlt schon mindestens zehnmal gesehen. Und trotzdem hat die Geschichte des kleinen Jungen, der seinem griesgrämigen Großvater wieder das Herz erwärmt, nichts an seinem Charme verloren. Das mag auch an der tollen Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern Ricky Schroder und Alec Guinness liegen.

Kevin - Allein zu Haus



Kevin - allein zu Haus machte nicht nur Hauptdarsteller Macaulay Culkin zum Star, sondern ist seit 1990 aus dem Weihnachtsprogramm nicht mehr wegzudenken. Der erste von insgesamt 5 Kevin-Filmen spielte seinerzeit fast 500 Millionen Dollar ein und gilt noch immer als einer der größten Comedy-Erfolge aller Zeiten.



Tatsächlich ... Liebe

Der vergleichsweise neue Klassiker aus dem Jahr 2003 hat trotzdem schon eine große Fangemeinde. Die romantische Komödie von Richard Curtis weckt Weihnachtsgefühle bei groß und klein und kann sich dabei auf ein hochkarätiges Ensemble von Hugh Grant über Keira Knightley bis Heike Makatsch verlassen.

Das Wunder von Manhattan

Beide Verfilmungen (1947 und 1994) haben es zum Klassiker gebracht. Das Filmmotto „Wir glauben an den Weihnachtsmann“ ist allerdings auch zeitlos.



Buddy - Der Weihnachtself

Will Ferrell in seiner Paraderolle als Mensch mit kindlichem Gemüt. Die Komödie gewinnt seit 2003 Jahr für Jahr mehr Fans. Auch der Soundtrack mit 12 nicht ganz alltäglichen Weihnachtssongs von Zooey Deschanel bis Eartha Kitt ist grandios.

Die Geister, die ich rief



Der Film aus dem Jahre 1988 ist sehr eng an Charles Dickens "Die Weihnachtsgeschichte" angelehnt. Diesmal haucht Bill Murray dem Ekelpaket, der wieder zum Menschenfreund wird, Leben ein.

Stirb langsam



Ja, auch Bruce Willis kommt in dieser Liste zu Ehren. Immerhin spielt "Stirb langsam" an einem Heiligabend. Außerdem wird ein neuer Held "geboren". Und im Abspann des Action-Films läuft der Weihnachtsklassiker: "Let it snow, let it snow, let it snow ...". Nicht zuletzt deshalb läuft der Actionkracher aus dem Jahre 1988 regelmäßig im Weihnachtsprogramm.