Der Fall einer Brandenburgerin, die wegen Verweigerung des Rundfunkbeitrags in Haft soll, ist weiter offen. Sein Amt habe dem Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) mitgeteilt, dass der fällige Beitrag für das Jahr 2013 in Höhe von 309,26 Euro bei der 43-jährigen nicht vollstreckt werden konnte, sagte der Amtsdirektor von Beetzsee, Guido Müller, am Montag.

Zuvor hatte das Amt vergeblich versucht, im Rahmen einer Kontopfändung an das Geld zu kommen. „Nun ist der rbb am Ball“, betonte Müller.

Die Landesrundfunkanstalt besteht weiter darauf, dass der Beitrag eingezogen wird. „Auch wenn eine Vollstreckung ergebnislos verläuft, bleibt der Titel bestehen“, betonte rbb-Sprecher Volker Schreck. „Die Rundfunkanstalt kann für die Dauer von 30 Jahren den ausstehenden Beitrag über die entsprechenden Vollstreckungsstellen einfordern.“ Dies gelte selbstverständlich auch für alle erst fällig werdenden Beitragsverpflichtungen.

Denn die Brandenburgerin hat nach eigenen Angaben auch in den Jahren nach 2013 die Zahlung des Beitrags verweigert. Sie habe weder Radio noch Fernsehen und informiere sich über das Internet, sagte die 43-Jährige. Sie hatte mehrfach vergeblich versucht, sich von der Beitragspflicht befreien zu lassen.

Das Amtsgericht Brandenburg/Havel hatte bereits im August eine sechsmonatige Haft verhängt, um die alleinerziehende Mutter zu einer Erklärung über ihr Vermögen zu zwingen. Nach Angaben des Gerichts ist diese Haftsache auf dem Weg zum Landgericht Potsdam, das über die Erzwingungshaft entscheiden soll, nachdem die 43-Jährige mehrfach Widerspruch dagegen eingelegt hatte, weil sie keine Erklärung zum Vermögen abgeben will. Bis zum Montag sei der Vorgang aber noch nicht eingegangnen, sagte ein Sprecher des Landgerichts. (dpa)