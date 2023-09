Köln -Wir alle haben diesen einen Freund, dessen Wohnung selbst beim spontansten Besuch einfach immer tipptopp aufgeräumt ist. Nirgends liegt Wäsche herum, vom Boden könnte man essen und die Sofakissen sind akkurat drapiert. Zähneknirschend denkt man vielleicht an das Chaos in der eigenen Wohnung und fragt sich: Was macht dieser Freund anders?