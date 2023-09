Boston -Rob Gronkowski hat vor seinem Rücktritt große Spuren in der Football-Profiliga NFL hinterlassen - und danach in der Vince Lombardi Trophy. Die New England Patriots haben ein Video veröffentlicht, in dem zu sehen ist, wie der langjährige Tight End der Franchise die Trophäe für den Super-Bowl-Champion als Baseballschläger benutzt. Das Ergebnis ist eine tiefe Beule.

Rob Gronkowski streckt den Super-Bowl-Pokal in die Luft. AFP

Zum Vorfall kam es im Rahmen des Auftritts der Patriots vor einem Heimspiel des benachbarten MLB-Klubs Boston Red Sox am 9. April. Wide Receiver Julian Edelman warf in einem Zelt den Ball, „Gronk“ hielt den glänzenden Silberpokal hin und traf.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Das könnte Sie auch interessieren:

Die Patriots werden die Trophäe wohl reparieren lassen, wollten zunächst aber ausdrücklich nichts tun und „die Geschichte erzählen“. Gronkowski (29) hatte Ende März seine Karriere nach drei Titelgewinnen mit den Patriots beendet. (sid)