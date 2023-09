Potsdam -Wie jedes Jahr vor Silvester, und noch mehr nach dem Terror-Anschlag von Berlin, wird wieder diskutiert, ob die Silvester-Knallerei nicht an einigen Orten eingeschränkt oder ganz verboten werden sollte. Was viele nicht wissen: Tatsächlich ist die Knallerei an einigen Orten bereits streng verboten. Dazu gehören beispielsweise die historischen Gärten und Parks von Potsdam.

Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten verweist bei ihrem Böller-Bann auf den verheerenden Brand in der Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar 2004 - obwohl der mit Silvester überhaupt nichts zu tun hatte: Ursache war vermutlich ein defektes Elektrokabel. Durch dass Feuer und Löschwasser wurde das historische Gebäude damals komplett zerstört.

Feuerwerk gesetzlich verboten

Überall in Deutschland ist es überdies gesetzlich verboten, in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie Reet- und Fachwerkhäusern Feuerwerk zu zünden.

Darüber hinaus haben einige Städte und Gemeinden ein Feuerwerksverbot für bestimmte Zonen erlassen, so etwa Düsseldorf für einige Teile der Altstadt, Bielefeld für den Boulevard der westfälischen Stadt, daneben viele kleinere Städte und Kommunen sowie die Inseln Sylt und Amrum sowie im nordfriesischen St. Peter-Ording: In dem Seebad befinden sich viele Reet-bedeckte Dächer, die durch einschlagende Raketen licherloh in Brand gesteckt werden könnten. JSt