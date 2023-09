Berlin -Nach den überraschenden Vorstößen von CSU-Chef Horst Seehofer und SPD-Chef Sigmar Gabriel für eine Radikalreform der Rentenversicherung meldet nun auch die CDU Korrekturbedarf bei der Altersvorsorge an. „Wir sollten das Rentenniveau nicht auf 43 Prozent fallen lassen, sondern eine Untergrenze bei 45 Prozent einziehen“, forderte Karl Schiewerling (CDU), der sozialpolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, am Dienstag. Damit zeichnet sich in der Koalition eine Mehrheit für Änderungen an den rot-grünen Sozialgesetzen ab.

Mit den Rentenreformen des vergangenen Jahrzehnts sollte der Beitragssatz bis 2030 unter 22 Prozent gehalten werden. Dazu wurden verschiedene Rechenfaktoren eingeführt, die den Anstieg der Renten teilweise von der Lohnentwicklung abkoppeln. Im Gesetz ist jedoch vorgesehen, dass das Rentenniveau, das die durchschnittliche Altersrente nach 45 Beitragsjahren in Bezug zum Durchschnittslohn setzt, von derzeit 47,7 Prozent bis 2030 nicht unter 43 Prozent fallen darf. Diese Untergrenze ist nach Meinung von Kritikern zu niedrig und würde viele Senioren in Altersarmut stürzen.

Schiewerling: „Wir brauchen nichts grundlegend Neues“

Anders als Gabriel und Seehofer, die ein Einfrieren des Rentenniveaus auf aktuellem Stand gefordert hatten, setzt sich Schiewerling für eine schwächere Senkung ein. „Wir brauchen nichts grundlegend Neues, aber wir müssen im System nachjustieren“, sagte er. Allerdings würde auch eine Stabilisierung des Niveaus bei 45 Prozent rund zwölf Milliarden Euro kosten, die entweder aus dem Bundeshaushalt überwiesen oder von den Beitragszahlern gestemmt werden müssten.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Rein rechnerisch entspricht das einer Anhebung des langfristig erwarteten Beitragssatzes von 22 auf 23 Prozent. Nach den Vorstellungen der CDU soll die gesetzliche Rente der Kern der Altersversorgung bleiben. Doch seien zusätzlich private und betriebliche Vorsorge nötig, betonte Schiewerling. Er forderte eine Vereinfachung der Riester-Rente: „Wir brauchen Standardprodukte zur privaten Vorsorge, auf die sich die Menschen verlassen können.“

Vor allem müsse aber die Betriebsrente dringend gestärkt werden. Dazu seien Veränderungen nötig, die diesen Vorsorgeweg für kleinere Betriebe handhabbar machten. Gleichzeitig müsse der Druck auf die Arbeitnehmer, in einem solchen System zu sparen, erhöht werden: „Wir werden über die Einführung eines Obligatoriums nachdenken müssen“, sagte Schiewerling. Eine Pflicht zur Vorsorge hatte 1999 schon Ex-Minister Walter Riester (SPD) geplant. Doch dann skandalisierte die „Bild“-Zeitung in fetten Lettern die drohende „Zwangs-Rente“. Die SPD-Fraktion und der damaligen Kanzler Gerhard Schröder beerdigten das Vorhaben.

Eine Pflicht zur Vorsorge will Schiewerling auch für sogenannte Solo-Selbstständige einführen: „Wir sollten darauf bestehen, dass jeder Solo-Selbstständige nachweist, dass er ausreichend fürs Alter vorsorgt.“

Laut Schiewerling verfolgt die CDU derzeit keine Pläne für eine Rente mit 70, wie dies ein Vorstoß von Finanzminister Wolfgang Schäuble nahelegte. Bis zum Jahr 2029 gebe es mit der stufenweisen Einführung der Rente ab 67 einen klaren Fahrplan. Danach müsse aber neu entschieden werden: „Natürlich ist klar, dass wir dann auch über einen späteren Renteneintritt reden müssen, wenn die Menschen länger leben.“