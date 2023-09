Altfraunhofen -Nach dem Fund von drei Leichen in einem Wohnhaus in Niederbayern gehen die Ermittler von einem Familiendrama aus. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein 49 Jahre alter Mann in Altfraunhofen am 1. November (Allerheiligentag) seine 83-jährige Mutter, seine 61-jährige Lebensgefährtin und sich selbst erschossen haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.



Der Mann rief vor seinem Tod selbst die Polizei zum Tatort in der beschaulichen Wohnsiedlung. Telefonisch teilte der Deutsche den Beamten mit, dass sie in dem Haus „drei Tote abholen“ könnten und legte auf. Danach war er für die Polizei nicht mehr erreichbar. In dem Einfamilienhaus entdeckten die Beamten daraufhin die drei Leichen.

Tötung auf Verlangen?

Kripo und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass der Mann die beiden Frauen mit deren Einverständnis tötete, dann die Polizei rief und sich selbst tötete. Es gebe ein Schriftstück, das auf das Einverständnis der beiden Frauen hindeute, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Landshut. Das Schreiben müsse jedoch noch auf seine Urheberschaft hin untersucht werden.



Dass weitere Menschen an der Tat beteiligt gewesen sein könnten, schließen die Ermittler aus. Die Leichen sollten am Donnerstag obduziert werden. Die Tatwaffe war nach Auskunft der Staatsanwaltschaft nicht registriert. (dpa)