Washington -Optimismus? Das Wort möchte Peter Altmaier am Nachmittag nicht noch einmal in den Mund nehmen. Am Mittag hatte der Bundeswirtschaftsminister vor dem Weißen Haus durchaus feinsinnig erklärt, er sei nun „um einige Prozent optimistischer als vor Beginn der Gespräche“. In der medialen Verstärkung war daraus flugs die hoffnungsvolle Erwartung auf eine Abwendung des Handelskriegs geworden. Das ging dem CDU-Politiker entschieden zu weit. „Ich halte eine Lösung nicht für ausgeschlossen“, formuliert er ein paar Stunden später demonstrativ zurückhaltend.



Es ist eine brisante Mission, die Altmaier zu seiner ersten Dienstreise über den Atlantik geführt hat. Die Uhr tickt: Kommt es nicht überraschend zu einer Blitz-Einigung, werden die USA am Freitag die angedrohten Strafzölle von 25 Prozent auf Stahl und zehn Prozent auf Aluminium in Kraft setzen. Die Europäische Union dürfte mit Importaufschlägen für amerikanische Produkte reagieren. Eine Eskalation des Konflikts, der vor allem die Auto-Exportnation Deutschland treffen würde, scheint kaum noch abzuwenden.



Doch damit will sich der Taktiker Altmaier nicht abfinden. Er wolle alle Fragen, „bei denen sich die USA beschwert fühlen, gemeinsam erörtern“, hat er schon vor seiner Abreise wie ein Therapeut erklärt. Eigentlich spielt der deutsche Wirtschaftsminister in dem Großkonflikt keine Rolle. Die Entscheidungen fallen eine Ebene höher – beim US-Präsidenten und der EU-Kommission. Es ist daher ein diplomatischer Hochseilakt, zu dem Altmaier so eilig aufgebrochen ist, dass sein Sprecher kein Einreisevisum mehr erhielt. Im Gepäck führt der schwergewichtige Vertraute der Kanzlerin ein festes Bekenntnis zur transatlantischen Gemeinschaft, seinen unerschütterlichen Glauben an die Macht der Kommunikation und die Handy-Nummer von EU-Kommissarin Cecilia Malmström, die einen Tag später in die USA reist.



Eine Stunde mit dem Handelsminister

Immerhin: Der Empfang ist freundlich. US-Handelsminister Wilbur Ross, einer der geistigen Väter der Strafzölle, bittet den Gast für eine Stunde zum Gespräch in seine Zwölf-Millionen-Dollar-Villa im Washingtoner Reichenviertel Massachusetts Heights. Auch Gary Cohn, der scheidende Wirtschaftsberater des Präsidenten, hat Zeit für Altmaier. Am Dienstag stehen eine Begegnung mit dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer und die Staffelübergabe an Malmström auf dem Programm.



So unterschiedlich die Biografien des Milliardärs Ross und des Bergmannssohns Altmaier sind – beim aktuellen Thema gibt es durchaus Anknüpfungspunkte. Die Dillinger Hütte, das größte Grobblechwerk Europas, steht im Wahlkreis des Saarländers. Mit den Problemen des Stahlmarktes kennt sich der Minister also aus. Auch er will Arbeitsplätze in der Heimat retten, hält einseitige Zölle aber für den falschen Weg. „Es gibt eine unfaire Praxis auf vielen Feldern“, sagt Altmaier nach dem Gespräch, das er als „sehr konstruktiv“ bezeichnet. Die Presseerklärung fällt auf Wunsch der Amerikaner trotzdem wortkarg aus und bestätigt nur einen „vorbereitenden Gedankenaustausch“.



EU will von Strafzöllen ausgenommen werden

Die Sache ist heikel, extrem heikel. Letztlich geht es der Bundesregierung darum, dass die EU von den Strafzöllen genauso ausgenommen wird wie Kanada, Mexiko und Australien. Dafür fordert der Deal-Maker Trump aber eine Gegenleistung. „Wir nehmen die amerikanischen Argumente ernst“, versichert Altmaier. Er deutet an, dass die WTO-Vereinbarung aus den 1990er Jahren, in der die Höhe der Zölle festgelegt sind, durchaus überarbeitungswürdig sei. Aber: „Wenn man das Paket neu betrachtet, muss man alle Aspekte betrachten.“



Kurzfristig mehr Eindruck im Weißen Haus könnte die deutliche Kritik an China machen: „Wir haben ein gemeinsames Interesse daran, dass der Markt nicht mit Dumpingstahl überschwemmt wird“, sagt Altmaier, und: „Auch über die generelle Überproduktion muss gesprochen werden“. Schließlich findet Berlin wie Washington, dass das geistige Eigentum in dem asiatischen Riesenreich besser beschützt werden muss.

Ob europäische Gesprächsbereitschaft bei wechselseitigen Zöllen und eine Verbrüderung mit den USA gegen China am Ende aber reichen, um den Handelskrieg abzuwenden, bleibt bei Altmaiers Abreise offen. Eine geplante Bilanz des Ministers vor Fernsehkameras wird kurzfristig abgesagt. Die Dinge sind in der Schwebe.



Niemand weiß, in welcher Laune der US-Präsident am Freitag ist. Neben der Sache geht es zudem vor allem um eine Trophäe, ohne die Trump niemals einlenken wird. In der deutschen Delegation ahnt man: „Das wird ein Nervenspiel bis zur letzten Minute.“