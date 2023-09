London -Teile der Londoner Innenstadt sind am Freitagabend von einem Stromausfall betroffen gewesen - ausgerechnet am Black Friday, dem Mega-Einkaufstag. Betroffen waren das Vergnügungsviertel Soho und die Region um den Picadilly Circus. An dem Platz fielen zeitweise die berühmten Leuchtreklamen aus. Die U-Bahnen fuhren allerdings, berichtete die Nachrichtenagentur PA.

Power Cut in central London was weird AF pic.twitter.com/iafKpo4mfv — Becky Tong (@beckytong) November 25, 2016

Der Stromausfall begann um etwa 17.30 Ortszeit - als Zehntausende Shopper und Touristen unterwegs waren. In Soho konnten zunächst einige Theater und Kinos nicht öffnen. Passanten sprachen von einer „gespenstischen Atmosphäre“, ausgefallene Ampeln verstärkten das übliche Freitagabend-Verkehrschaos.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Der Sender BBC berichtete, insgesamt seien 2300 Gebäude für rund drei Stunden in Dunkelheit getaucht worden. „Black Friday (schwarzer Freitag) hat eine ganz andere Bedeutung angenommen“, meinte der Sender. Ursache sei ein Problem mit einem unterirdischen Elektrizitätskabel gewesen, hieß es. (dpa)