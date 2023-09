Köln -Unglaublich aber wahr: Die Stadt Köln hat am großen Demo-Sonntag Dreharbeiten auf dem Breslauer Platz genehmigt — für die RTL-Serie „Alarm für Cobra 11“.

„Gegen 15.15 Uhr finden Aufnahmen für die RTL-Serie Cobra 11 am Breslauer Platz statt. Es soll laut knallen und einen Feuerball geben“, schrieb die Kölner Polizei am Nachmittag in deutscher und türkischer Sprache auf Facebook und auf Twitter — und sorgte damit zunächst für Verwirrung.

„Das ist ein Witz, oder?“, fragten mehrere Nutzer. Andere vermuteten, der Polizei-Account könnte gehackt worden sein.

Stadt-Sprecherin Inge Schürmann bestätigte dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ auf Nachfrage die Genehmigung der Dreharbeiten. Die Produktionsfirma habe zugesichert, auf Knallerei zu verzichten.

Gedreht wird im Rohbau des Coeur-Cologne und in einem Parkhaus. Das Ordnungsamt ist vor Ort im Einsatz und sondiert die Lage.