Beim Bestellvorgang beim Online-Versandhandel Amazon kam es am Mittwoch zu Problemen. Wer sich für ein Produkt entschieden hat und es kaufen wollte, am am Kassenbereich nicht weiter. Dort wurde der Kunde in einer Schleife immer wieder dazu aufgefordert, eine Versand- oder Lieferadresse aussuchen. Zum Bezahlvorgang kam es nicht.

Wie Heise Online berichtete, handelte es sich dabei um einen technischen Fehler. Dieser wurde inzwischen offenbar behoben - der Bestellvorgang funktioniert wieder einwandfrei. (chs)