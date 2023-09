Berlin -Der Bund drückt beim Kampf gegen Umsatzsteuerbetrug im Online-Handel jetzt aufs Tempo. Am Mittwoch verabschiedete das Bundeskabinett einen Gesetzesentwurf, der Handels-Plattformen wie Amazon oder Ebay stärker in die Pflicht nimmt. Das Gesetz wird von Januar 2019 an gelten. Der Fiskus verspricht sich dadurch Mehreinnahmen in dreistelliger Millionenhöhe, mehr Steuergerechtigkeit und ein Ende des verzerrten Wettbewerbs im Internet.

Die Bundesbürger kaufen immer mehr Waren per Online-Bestellung. Die Händler sitzen dabei häufig außerhalb der EU, viele von ihnen in Asien. Sie nutzen elektronische Marktplätze wie Amazon als Vertriebsplattform – Amazon übernimmt für sie gegen Gebühren das Angebot der Ware, die Lagerung, Verschickung und das Management von Retouren, sie nehmen das Geld ein und überweisen es dem Händler. Allerdings führen die ausländischen Händler dabei oft nicht die fällige Umsatzsteuer ab, die beim Endverbraucher als Mehrwertsteuer ankommen. Der Schaden ist beträchtlich: Bereits vor zwei Jahren rügte der Bundesrechnungshof, dass trotz Milliardenumsätzen im Internet die Umsatzsteuer lediglich 28 Millionen Euro betragen habe.

Kaum zu kontrollierender Bereich

Der Bereich ist für den Fiskus nicht zu kontrollieren und Steuervermeider aus Asien sind kaum zu fassen – auch weil für die Plattform-Betreiber bisher kein Anreiz bestand, die Steuerzahlungen der Händler zu kontrollieren. Daher wollen die deutschen Behörden künftig die Online-Plattformen zur Steuereintreibung nutzen. Laut Gesetzesentwurf müssen sie verschiedene Daten der Handelsunternehmen erfassen, zum Beispiel Name, Adresse, die vom Finanzamt erteilte Steuernummer, den Ort der Versendung, den Bestimmungsort sowie Zeitpunkt und Höhe des Umsatzes. Diese Informationen müssen den Finanzbehörden zur Verfügung gestellt werden, damit sie die ordnungsgemäße Zahlung der Umsatzsteuer prüfen können.

Versäumen es Amazon und Co, die Daten der Händler aufzuzeichnen, müssen sie künftig selbst für die entgangene Umsatzsteuer haften. Dadurch entsteht für sei ein Anreiz, nur mit ehrlichen Geschäftspartnern zusammen zu arbeiten und den anderen den Zugang zu ihrem Online-Marktplatz zu sperren. Die Marktmacht insbesondere von Amazon und Ebay könnte ein wirkungsvoller Hebel sein, Steuerehrlichkeit durchzusetzen.

Regeln sollen ab 2021 gelten

Die EU hatte entsprechende Regeln bereits im vergangenen Jahr beschlossen. Allerdings sollen sie erst ab dem Jahr 2021 gelten. So lange wollte die Bundesregierung nicht warten. Ihr Gesetzesentwurf soll für die Jahre 2019 und 2020 gelten, danach tritt die EU-Regelung in Kraft.

Die Neuregelung könnte dem Fiskus nicht nur zusätzliche Millionen Euro einbringen. Sie sorgt auch für Wettbewerbsgleichheit zwischen jenen, die Umsatzsteuer zahlen und jenen, die das bisher vermeiden und daher billiger anbieten konnten. Daher unterstützen auch Vertreter der deutschen Unternehmen den Gesetzesentwurf.