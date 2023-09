Bad Hersfeld/Leipzig -Mitarbeiter des Internetversandhändlers Amazon haben am Freitagmorgen in Leipzig die Arbeit niedergelegt. Sie wollen bis zum Nachmittag des Heiligabends (24. Dezember, 15 Uhr) streiken, wie Verdi-Sprecher Thomas Schneider in Leipzig mitteilte. Er erwartet rund 400 Teilnehmer der Früh- und Spätschichten.

Laut Schneider wollen die Beschäftigten mit ihrem Streik der Konzernleitung deutlich machen, dass sie weiter an ihrer Forderung nach einem Tarifvertrag festhalten. Anfang Dezember erklärte eine Amazon-Sprecherin, dass der Arbeitskampf keine Auswirkungen auf das Weihnachtsgeschäft habe.

Verdi hat auch die Mitarbeiter des Online-Versandhändlers Amazon am Standort Bad Hersfeld zum Streik aufgerufen. Es solle am Freitag und am Samstag gestreikt werden, teilte Verdi am Freitagmorgen mit.

Für die etwa 11 000 Beschäftigten will Verdi die Konditionen des Versand- und Einzelhandels bei Amazon durchsetzen. Der US-Konzern lehnt die Forderungen ab, denn Amazon sieht sich als Logistiker. Das Unternehmen hat aber die Gehälter in den vergangenen drei Jahren schrittweise erhöht, zuletzt im September 2016. In dem Tarifkonflikt kommt es seit Mai 2013 immer wieder zu Arbeitsniederlegungen. (dpa)