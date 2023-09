Historiker Heinrich August Winkler über die Zeitenwende, den Kampf um Werte und die richtigen Mittel gegen Populisten in Europa.

Professor Winkler, endet mit Trumps Inauguration eine Ära?

Es endet eine Zeit, die vor 100 Jahren mit dem Kriegseintritt der Vereinigten Staaten 1917 begann. Seitdem ist Amerika ein europäischer Akteur gewesen. Das gilt besonders für die Zeit nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, die klassische Zeit der transatlantischen Zusammenarbeit. Man hat schon zur Zeit von George W. Bush darüber diskutiert, ob das transatlantische oder das amerikanische Jahrhundert nicht schon zu Ende gegangen sei.

Dann kam eine teilweise Renaissance der transatlantischen Beziehungen unter Barack Obama. Aber mit der Kampfansage von Donald Trump an die Werte, in deren Zeichen die USA gegründet worden sind, stellt er das transatlantische Verhältnis grundsätzlich in Frage.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Verabschieden sich die USA als Hüter der westlichen Werte, was sie ja zweifellos auch waren?

Wenn man die Inaugurationsrede von Donald Trump liest, fällt auch auf, wovon dort nicht die Rede ist. Kein Wort von den Menschenrechten, kein Wort von irgendwelchen weltweiten Verpflichtungen der USA, von Solidarität gegenüber den Bündnispartnern in der Atlantischen Allianz oder den Freunden der Freiheit in aller Welt. Es ist eine einzige Absage an die universalen Werte, die die frühen Menschenrechtserklärungen in den Einzelstaaten der USA und der Unabhängigkeitserklärung geprägt haben und die zur Grundlage des normativen Projekts des Westens geworden sind.

1776 ist das Jahr, in dem die allererste Menschenrechtserklärung in der Geschichte auf damals noch britischen Kolonialboden formuliert wurde, die Virginia Declaration of Rights. Man kann sagen, dass sich westliche Demokratien seit damals abgearbeitet haben an der Realisierung dieses Programms, mit vielen Rückschlägen und Verstößen gegen diese Werte, aber die damals verkündeten Prinzipien blieben doch immer so etwas wie die Richtschnur, an der man sich orientiert.

Es blieb der Wertekatalog, vor dem man sich rechtfertigen zu müssen meinte, an dem die eigenen Verstöße gemessen werden, der eine Korrektivfunktion hatte. Das alles scheint für Donald Trump keine Bedeutung mehr zu haben.

Die amerikanische Nation ist sehr gespalten. Hat dieses Auseinanderfallen der Gesellschaft eine Tradition in dem Land?

Donald Trump spricht nicht für die amerikanische Zivilgesellschaft, er spricht nicht für die Vereinigten Staaten als Ganzes. Er ist ja im Grunde nur von einem Viertel der Wahlberechtigten gewählt worden. Wenn es nach den Wählerstimmen gegangen wäre, wäre nicht er, sondern Hillary ins Weiße Haus eingezogen. Es ist eine Besonderheit der amerikanischen Verfassung, es ist die Einschaltung des Electoral college, die die Diskrepanz zwischen den Stimmen der Wahlfrauen und -männern auf der einen und denen der Wählerinnen und Wählern auf der anderen Seite ermöglicht hat.

Noch nie war die amerikanische Gesellschaft so tief gespalten wie heute. So sehr auf der Ebene der Regierungen gilt, dass wir es mit einem tiefen transatlantischen Dissens zu tun haben, so nah sind sich doch die Zivilgesellschaften in Amerika und Europa und in anderen Teilen der westlichen Welt. Sie stehen auf weiten Strecken vor denselben Herausforderungen, vor allem der Herausforderung des Populismus.

Die Freunde der Freiheit in den westlichen Gesellschaften fühlen sich gerade unter den Vorzeichen der Präsidentschaft unter Trump gemeinsam herausgefordert. So gesehen könnte man sogar sagen, die freiheitlichen Kräfte der westlichen Welt waren sich noch nie so nahe wie heute, wo sie gemeinsam durch die Präsidentschaft von Donald Trump herausgefordert werden.

Trifft eine Gesellschaft des Weltbürgertums auf eine nationalistisch und rückwärtsgewandte Gesellschaft?

In den Vereinigten Staaten hat sich seit langem eine Entfremdung zwischen den sogenannten Eliten und großen Teilen der Wählerschaft abgezeichnet. Vor allem die Demokratische Partei war davon betroffen, dass sie sich nicht mehr wie etwa unter Franklin Delano Roosevelt, dem großen Reformpräsidenten der Jahre 1933-45, auf die Stimmen der Arbeiterschaft verlassen konnte.

Schon 1968 hat ein populistischer und rassistischer Kandidat, der ehemalige Gouverneur von Alabama, George Wallace, als Präsidentschaftskandidat seiner Independent-Party, 13,5 Prozent der Stimmen erhalten, und zwar zu einem großen Teil aus den Arbeiterbezirken des sogenannten Rust Belt, der damals noch nicht in der desolaten Verfassung war wie einige Jahrzehnte später.

In den Vereinigten Staaten hat sich seit langem eine Entfremdung zwischen den sogenannten Eliten und großen Teilen der Wählerschaft abgezeichnet. Durch seine Anti-Establishment-Einstellung hat Trump dadurch viele Wähler auf seine Seite gezogen. AP

Das sind Tendenzen, die vom liberalen Amerika nicht ernst genug genommen worden sind. Es gibt Parallelen dazu in Europa, wie das auch die Zusammensetzung der nationalpopulistischen Wählerschaft in vielen Ländern deutlich macht.

Die USA haben Institutionen wie die Vereinten Nationen oder die Nato mitgeschaffen und durch ihre Macht auch geschützt. Wenn dies nun alles in Frage gestellt wird, findet dann auch das normative Projekt des Westens sein Ende?

Nein! Ich glaube, dass die Kräfte, die an diesem Projekt festzuhalten entschlossen sind, stärker sind als ihre Gegner. Und vergessen wir nicht, auch innerhalb der politischen Klasse der Vereinigten Staaten stößt Trump auf massive Widerstände. Diese reichen bis in seine eigene Partei, bis ins Kabinett hinein. In der Anfangsphase seiner Präsidentschaft mag Trump mit Erlassen das ein oder andere Vorhaben durchsetzen können. Auf die Dauer kann er aber nur regieren, wenn er ein in der Zielrichtung einiges Kabinett auf seiner Seite weiß. Das aber ist erkennbar nicht der Fall.

Inwiefern?

Die Mehrheit Trumps im Senat ist außerordentlich prekär. Republikanische Senatoren, die seine Außenpolitik mit äußerster Skepsis verfolgen, vor allem die gegenüber Putins Russland, können ihm jederzeit parlamentarische Niederlagen beibringen. Niemand weiß, wie lange sich Trump mit dem Regierungsstil, der bis jetzt zu beobachten ist, an der Macht behaupten kann.

Er kann von seiner Vergangenheit eingeholt werden; es gibt eine ganze Reihe von Gerichtsverfahren, die nicht abgeschlossen sind. Er genießt keine Immunität im Hinblick auf mögliche Delikte, die in die Zeit vor der Amtsübernahme fallen. Sollte er das amerikanische Rechtsempfinden herausfordern, sollte er es darauf anlegen, mit der Verfassung in Konflikt zu geraten, droht ihm ein Amtsenthebungsverfahren.

Bei Trump denkt man gleich an sein mögliches Ende ...

Noch nie ist zu Beginn einer Präsidentschaft über diese Eventualität so ausgiebig und intensiv diskutiert worden wie jetzt, und auch das ist ein Novum. Die Intensität zeigt: Trump ist nicht identisch mit Amerika. Die politische Kultur dieses Landes kann er nicht in Gutsherrn-Manier zum Verschwinden bringen, die wird sich gegen ihn auflehnen.

Mit welchem Populisten in der Geschichte würden Sie Trump am ehesten vergleichen?

Auf Anhieb würden mir die Versuche von Silvio Berlusconi in Italien einfallen, eine populistische Pseudodemokratie zu errichten. Er ist damit auch nicht durchgedrungen, aber die Widerstände gegen eine solche Politik werden in Amerika viel massiver sein, als das in Italien der Fall war.

Gibt es aus der Geschichte heraus Mittel und Methoden, mit Populisten fertig zu werden?

Ja, aber alles hängt davon ab, ob die Zivilgesellschaft und ihre politischen Repräsentanten den Ernst der Gefahr erkennen und entsprechend handeln. Und da bin ich mit Blick auf Amerika optimistisch. Ich rechne damit, dass der freiheitliche Geist Amerikas stark genug ist, um Trump zu besiegen.

Auch in Deutschland hat eine populistische Partei an Einfluss gewonnen: Die AfD. dpa

Das heißt zugleich, dass die politischen Institutionen stark genug sind? Mit Blick auf die jüngere europäische Geschichte ist man überrascht, wenn man etwa an Mussolini in Italien oder Hitler in Deutschland denkt, wie schnell und widerstandslos Institutionen bei deren Machtergreifung in sich zusammengefallen sind.

Ich will den Vergleich mit der Zeit zwischen den Weltkriegen nicht strapazieren, aber die demokratischen Widerstandskräfte der amerikanischen Zivilgesellschaft sind weitaus stärker, als es die der italienischen Gesellschaft vor Beginn der Herrschaft Mussolinis oder die der deutschen Gesellschaft vor Hitlers Machtantritt 1933 waren.

Wie sehr ist Europa in all dem gefordert?

Europa ist in einer Weise herausgefordert, wie es noch nie in der Europäischen Gemeinschaft der Fall war, und leider ist Europa in keiner guten Verfassung. Sehr viel wird von den französischen Präsidentschaftswahlen im April und Mai abhängen. Denn Deutschland allein, auf das so viele jetzt schauen, ist nicht in der Lage, die Europäische Union oder gar den Westen zu retten. Aber mit Frankreich zusammen könnte, wenn ein Reformer aus der französischen Präsidentenwahl als Sieger hervorgeht, in Europa eine Wende zum Besseren bewirkt werden.

Welche Idee von Europa sollte man jetzt verfolgen? Mehr als einen Staatenbund?

Wir brauchen angesichts der jüngsten Ereignisse in den Vereinigten Staaten eine vertiefte Zusammenarbeit aller liberalen Demokratien des Westens, im globalen Maßstab, aber auch innerhalb Europas. Für die EU kann nicht eine Politik des „Weiter so“ gelten. Es gibt eine Entfremdung zwischen „Brüssel“ und den Bürgern der Mitgliedstaaten der EU. Es gibt so etwas wie die Verselbstständigung der Exekutivgewalt, um einen Begriff von Karl Marx zu benutzen. Mehr Europa um den Preis von weniger Demokratie, das wäre fatal.

Die Demokratie funktioniert in erster Linie immer noch in den Nationalstaaten, dort muss sie gestärkt werden, auch im Sinne einer parlamentarischen Integrationsverantwortung, wie es das Bundesverfassungsgericht formuliert hat und wie es in Deutschland auch spätestens seit dem Karlsruher Urteil zum Lissabon-Vertrag von 2009 praktiziert wird. Es geht im erster Linie um die vertiefte Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten der EU, die sich ohne Wenn und Aber an die Kopenhagener Beitrittskriterien gebunden fühlen.

Welche sind das?

Das sind die Beitrittskriterien von 1993, die im Grunde nichts anderes als eine europäische Kurzfassung des normativen Projekts des Westens sind: Menschenrechte, Minderheitenschutz, Rechtsstaatlichkeit. Doch es ist evident, dass es auch Mitgliedsstaaten der EU gibt, die sich daran nicht halten, die sich als illiberale Demokratien definieren. Ich denke da an Ungarn und Polen.

Die EU steht nach der Wahl Trumps umso mehr vor großen Herausforderungen. dpa

Dieses Problem muss die EU lösen, denn sie kann sich nicht mehr als Wertegemeinschaft bezeichnen, wenn es über die Einhaltung ihrer Gründungsbedingungen keinen Konsens ihrer Mitgliedsländer gibt. Ebenso wenig kann man von einer westliche Wertegemeinschaft sprechen, wenn der mächtigste Staat des Westens sich nicht mehr an seine Gründungsprinzipien gebunden fühlt.

Um die Bewahrung dieser Werte muss die amerikanische Zivilgesellschaft kämpfen, und in Europa sind die liberalen Demokratien herausgefordert. Sie dürfen ihre normative Glaubwürdigkeit nicht aufs Spiel setzen, in dem sie Kampfansagen gegen ihre eigenen Werte kleinreden oder ignorieren. Und diese Kampfansagen gibt es.

Wie sehen Sie den Zustand in Deutschland?

Es wäre eine unzulässige Dramatisierung, von einer Krise der Demokratie in Deutschland zu sprechen, bloß weil es bei uns inzwischen wie in den meisten Mitgliedstaaten der Europäischen Union eine rechtspopulistische Partei gibt. Alle populistischen Parteien profitieren von den Blößen, die sich die etablierten demokratischen Parteien geben. Wenn diese daraus lernen, wird die Anziehungskraft der Populisten nachlassen.

Das Gespräch führte Michael Hesse

Zur Person

Heinrich August Winkler (geb. 1938) lehrt an der Humboldt-Universität Berlin Geschichte. Der gebürtige Königsberger ist für sein Werk „Geschichte des Westens“ (C.H. Beck-Verlag) mit dem Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung ausgezeichnet worden. Aus seiner Feder stammt „Der lange Weg nach Westen“ über Deutschlands Westbindung. Winkler hielt zudem am 8. Mai 2015 die Rede im Bundestag zum 70. Jahrestages des Kriegsendes.

Das könnte Sie auch interessieren: