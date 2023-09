Eine Umfrage von Amnesty hat ergeben, dass Deutschland besonders flüchtlingsfreundlich ist.

Die meisten Deutschen sind bereit, Flüchtlinge auch in der eigenen Nachbarschaft aufzunehmen.

Mehr als 1100 Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte gab es laut der Amadeu-Antonio-Stiftung im vergangenen Jahr in Deutschland, mehr als 300 flüchtlingsfeindliche Demonstrationen fanden statt. Nach der jüngsten Allensbach-Umfrage würden rund 12 Prozent der Wähler die rechtspopulistische und flüchtlingsfeindliche Alternative für Deutschland (AfD) ankreuzen, wenn am kommenden Sonntag Wahl wäre. Und obwohl die Flüchtlingszahlen in Deutschland zurückgehen, findet die AfD mit ihrem Anti-Asyl-Kurs offenbar immer mehr Anhänger.

Ganz im Gegensatz zu diesen Fakten steht nun eine am Donnerstag veröffentlichen Studie der Menschenrechtsorganisation Amnesty International. Nach diesen Ergebnissen heißt die überwiegende Mehrheit der Deutschen Flüchtlinge willkommen. Nur fünf Prozent sind der Meinung, dass vor Krieg und Verfolgung fliehende Menschen keine Zuflucht in anderen Ländern zustehe. Jeder Zweite hätte nichts gegen Flüchtlinge in der direkten Nachbarschaft, jeder Zehnte würde einen Flüchtling sogar auch zu Hause aufnehmen.

Das sind Zahlen, die Mut machen. Das sind Werte, die Optimismus verbreiten und ein wenig aufatmen lassen.

Theorie und Praxis klaffen auseinander

Ein Großteil der deutschen Bevölkerung will Flüchtlinge bereitwillig im eigenen Land aufnehmen. dpa Lizenz

Wie kommt aber nun die Diskrepanz zwischen greifbarer Flüchtlingsfeindlichkeit und messbarer Pro-Asyl-Stimmung zu Stande?

So positiv die Zahlen der Studie auch scheinen, man muss zwischen Lippenbekenntnissen und Realität unterscheiden. Wie viele Menschen würden wirklich, wenn es hart auf hart kommt, einen Flüchtling bei sich auf der Couch schlafen lassen? Eine Umfrage ist schnell angekreuzt und beantwortet, doch hat sie mit Taten oft nicht viel gemein.

Und gleichzeitig ist die Lücke zwischen Realität und Theorie doch kleiner als sie auf den ersten Blick erscheint: Bei 12 Prozent mutmaßlichen AfD-Wählern ist es ebenso Fakt, dass 88 Prozent der Deutschen den Rechtspopulisten keine Stimme geben würden, dass es seit Anbeginn der Flüchtlingsdebatte eine enorme Welle der Hilfsbereitschaft gab - und immer noch gibt.



Nur gehen die leisen Stimmen im Kanon der lautstarken Parolen der Proteste zu oft unter. Sie werden kaum gehört und stehen im Windschatten rassistischer Attacken. Die Wahrheit liegt also wie so oft dazwischen - und auch das ist eine gute Nachricht.

