Der Asylantrag des syrischen Attentäters aus Ansbach wurde bereits vor zwei Jahren abgelehnt, seither wurde er von der Bundesrepublik geduldet.

Doch was bedeutet eigentlich eine Duldung? Wie lange ist sie gültig? Und welche Personen kommen für eine Duldung in Frage?

Ein Aufenthalt wird dann „geduldet“, wenn sich eine Abschiebung nicht durchführen lässt. Gründe für eine aufgeschobene Abschiebung können rechtliche oder tatsächliche Hindernisse sein. Dazu zählen unter anderem Reiseunfähigkeit durch Krankheitsfall, Passlosigkeit, Fehlen von sonstigen nötigen Papieren (z. B. ein Visum), Unterbrechung der Verkehrswege, wenn die Person staatenlos ist oder etwa aus einem unsicheren Herkunftsland kommt.

Täter von Ansbach: Duldung endet, sobald Ausreise möglich ist

Trotz der Duldung bleibt der abgelehnte Asylbewerber verpflichtet auszureisen. Jeder Asylbewerber, der nicht sofort nach der Ablehnung ausreisen kann, wird „geduldet“.

Eine Duldung endet, sobald die Ausreise wieder möglich ist. Geduldete können grundsätzlich nach drei Monaten arbeiten, wenn es die Ausländerbehörde genehmigt. Wenn sie bedürftig sind, erhalten sie soziale Leistungen.

Duldung eines Asylbewerbers kann jahrelang verlängert werden

Eine Duldung gilt maximal sechs Monate und kann jederzeit widerrufen werden. In einigen Fällen wird der Duldungsstatus aber auch jahrelang verlängert. Denn laut Statistik des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge besitzen am 31.01.2016 nahezu 160.000 Personen eine Duldung. Die meisten von ihnen leben schon seit vielen Jahren in Deutschland. (sf)

