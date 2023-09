Köln -Seit zwei Jahren waren sie ein Paar, lebten zusammen – wollten sich bald das Ja-Wort geben. Juan Ramon Guerrero und Christopher Leinonen waren „Seelenverwandte“, wie die ältere Schwester von Guerrero dem "Time Magazine" erzählt. Beim Massaker in Orlando wurden sie erschossen.

Christmas was perfect Ein von Juan Guerrero (@juang0628) gepostetes Foto am 25. Dez 2015 um 13:51 Uhr

Die zwei Amerikaner waren unter den 49 Opfern, die am Sonntag bei einem Amoklauf im Szeneclub "Pulse" in Florida ihr Leben verloren. „Die beiden waren sehr verliebt. Das hat man an der Art wie sie einander angeschaut haben erkannt“, erinnert sich Schwester Aryam Guerrero. Ihren jüngeren Bruder beschreibt sie als „sehr liebevoll und tolerant“.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Aus der Hochzeit wird jetzt ein gemeinsames Begräbnis. „Wenigstens sind sie zusammen gestorben.“

Vom Tod ihres Sohnes erfuhr sie im Internet

Der 22-jährige Juan Ramos hatte gerade sein erstes Jahr an der Universität von Florida hinter sich. Er wollte Vermögensberater werden.

Die Idee einer gemeinsamen Beerdigung kam von Leinonens Mutter. Von dem Tod ihres 32-jährigen Sohnes erfuhr sie auf der offiziellen Internetseite der Stadt Orlando – dort wurde eine Liste der Opfer hochgeladen.

Trotz der schweren Situation, versuchen die beiden Familien momentan die Trauerfeier zu planen. Auch den Geburtstag von Guerrero, der in 22 Tagen stattgefunden hätte, wollen sie feiern. „Meine Frau wird sein Lieblingsessen kochen“, erzählt Guerreros Vater. Er fügt hinzu: „Ich habe ein Teil meines Lebens verloren“. (sf)